Debutta il Triathlon Sprint Città di Como: il 19 luglio grande sport in città

Si svolgerà domenica 19 luglio la prima edizione del Triathlon Sprint Città di Como organizzata da SSD Spartacus Events con il patrocinio di Comune di Como, Provincia di Como e Regione Lombardia. L’evento si disputerà sulla distanza “Sprint” (0,750 km di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di podismo) e si preannuncia già come uno dei triathlon più eleganti e affascinanti del panorama mondiale, grazie allo straordinario scenario del Lago che farà da sfondo a ogni fase della competizione. I tracciati di gara, altamente spettacolari sia dal punto di vista tecnico sia paesaggistico, offriranno al pubblico un’esperienza unica, con la possibilità di seguire ogni istante della sfida da diversi e suggestivi punti di osservazione. Gli atleti attraverseranno i luoghi simbolo e più affascinanti della Città: dal verde del parco di Villa Olmo al Lungo Lago, passando per la Passeggiata Gelpi, il Monumento ai Caduti, il Tempio Voltiano e la Diga Foranea.

“Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che celebra il grande sport e valorizza al contempo le bellezze naturali e i tesori architettonici della città” dichiara Alessandro Rapinese, sindaco di Como.

Un progetto sportivo di alto livello che intende diffondere i valori del triathlon e, al contempo, valorizzare un territorio unico, capace di fondere l’agonismo con una straordinaria esperienza turistica.

Le iscrizioni alla gara si chiuderanno il 15 luglio 2026.

La partenza è prevista presso Villa Olmo, con un percorso di gara che si snoderà nella zona ovest della città. La competizione si articolerà in tre frazioni: una prova di nuoto (nell’area antistante Villa Olmo), una prova di ciclismo e una prova di podismo. Lo svolgimento della manifestazione comporterà modifiche temporanee alla viabilità stradale e pedonale nelle aree cittadine interessate.

Dalle 12:30 alle 15:30 di domenica 19 luglio è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, limitatamente alle strade e alle aree interessate dal transito dei partecipanti e dei veicoli al seguito della manifestazione, come indicato di seguito.

Seconda frazione: CICLISMO 20 Km (4 giri)

Partenza dai giardini di Villa Olmo, con uscita nell’area di sosta del parcheggio Lido di Villa Olmo, quindi prosecuzione lungo via per Cernobbio, via Pellico (transito sulla sola corsia di sinistra, lasciando percorribile la via Pellico con direzione via Asiago), svolta a sinistra in via Antelami e successivamente nelle vie Traù, Polano, Tibaldi, Conciliazione (tratto fino alla testata di cantiere). A seguire, nuovamente via Polano, via Traù, via Spalato, via per Cernobbio fino al cosiddetto “Bivio di Villa Olmo” dove la competizione invertirà la marcia, senza interessare la rotatoria di via Bellinzona. Successivamente, prosecuzione lungo via per Cernobbio per la ripetizione del medesimo circuito per complessivi quattro giri e arrivo presso il parcheggio Lido di Villa Olmo.

Terza frazione: PODISMO 5 Km (1 giro)

Partenza dai giardini di Villa Olmo, con uscita su via Cantoni, via Museo Giovio (contromano), piazzetta Mojana (senza interessare il parcheggio), passeggiata Lino Gelpi, piazzale Somaini, viale Puecher, poi, a seguire, controviale (area pedonale) nell’area ricompresa tra viale Vittorio Veneto e viale Marconi, sino all’imbocco di viale Corridoni (ove sarà effettuata inversione di marcia), di nuovo controviale pedonale nell’area ricompresa tra viale Vittorio Veneto e viale Marconi e dunque verso le aree pedonali di viale Marconi, Lungo Lario Trento, lungolago Mafalda di Savoia. Quindi impiego della diga Foranea Caldirola (andata e ritorno), lungolago Mafalda di Savoia, utilizzo dell’area pedonale alle spalle del Tempio Voltiano fino al retro del Monumento ai Caduti, con uscita su viale Puecher, piazzale Somaini, passeggiata Gelpi, arrivo finale in via Cantoni, nell’area antistante il Monumento ai Marinai d’Italia.

Nella medesima giornata dalle ore 9:00 alle ore 16:00 è altresì vietata la sosta con rimozione forzata:

– in via per Cernobbio, all’interno dell’area di sosta parcheggio Lido Villa Olmo (11 stalli di sosta)

– via Cantoni (esclusivamente sulla piazzetta antistante il Monumento ai Marinai d’Italia, 20 stalli di sosta)

– via Museo Giovio, fino a piazzetta Mojana (esclusa)

– p.le Somaini (stalli di sosta riservati ai motocicli)

-viale Puecher

Compatibilmente con l’evento in atto, è inoltre inibito l’utilizzo del parcheggio di Villa Olmo e dei carrai presenti lungo il percorso.

Le aree pedonali interessate dal percorso di gara, quali la passeggiata Lino Gelpi (controviale), l’area pedonale di viale Vittorio Veneto, il Lungo Lario Trento (limitatamente all’area delimitata per il transito dei concorrenti), il lungolago Mafalda di Savoia, la diga foranea Caldirola e l’area pedonale retrostante il Tempio Voltiano fino al retro del Monumento ai Caduti, saranno temporaneamente interdette al transito pedonale per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti e alle esigenze di sicurezza della manifestazione.

I veicoli in sosta in piazzetta Mojana, in deroga ai divieti e con ausilio di movieri messi a disposizione dall’organizzazione, sono autorizzati a percorrere via Museo Giovio a doppio senso di circolazione e in uscita su via Bellinzona.

I veicoli in sosta in viale V. Veneto, in deroga ai divieti e con ausilio di movieri messi a disposizione dall’organizzazione, sono autorizzati a percorrere viale V. Veneto a doppio senso di circolazione e in uscita su largo Borgonovo.

Si segnala infine che, nell’ambito delle misure richieste dall’organizzazione e per il periodo della manifestazione, ANAS – Struttura territoriale Lombardia ha emesso ordinanza di chiusura della rampa di uscita veicolare per la sola direzione SUD – via Silvio Pellico dalla S.S. 340 con conseguente direzione obbligatoria destra, verso viadotto di Cernobbio e via Asiago.