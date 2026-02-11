Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Dopo lo sciopero, Rapinese ai dipendenti comunali: “Domani tutti in ufficio, i comaschi spendono 30 milioni per loro”

  • 12:27

Pochi minuti dopo lo sciopero dei dipendenti comunali andato in scena questa mattina, mercoledì 11 febbraio, il sindaco intervistato dal Tg3 regionale della Lombardia ha replicato alle richieste di lavoratori e sindacati.

“Se esistono lavoratori discriminati – ha affermato – sono quelli di elevata qualificazione che guadagnano molto meno di colleghi anche in comuni molto più piccoli di Como”.

“Noi vogliamo portare le loro retribuzioni a quel livello, il nostro unico obiettivo è eliminare questa discriminazione – ha aggiunto il primo cittadino  – ma questo non è andato bene ai sindacati che non percepiscono la gravità della situazione e hanno deciso di scioperare”.

Poi una sorta di richiamo ai dipendenti che oggi hanno scioperato: “Bene lo sciopero, scioperare è un diritto ma domani tutti al lavoro alle 8 con il massimo impegno, anche perché per i dipendenti comunali i comaschi spendono circa 30 milioni di euro”. Qui invece i compensi per sindaco e giunta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY