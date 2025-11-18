Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Esselunga beauty
esselunga.it
Attualità

I supermercati nati in Lombardia che fatturano oltre 9 miliardi aprono in regione il beauty store numero 33

  • 06:31

Eb, la rete di beauty store del Gruppo Esselunga, ha celebrato un traguardo significativo con l’inaugurazione del suo cinquantesimo punto vendita in Italia. Il nuovo store ha aperto le porte a Varese Malerba, in via Leopoldo Gasparotto 77, diventando il terzo nella città e il trentatreesimo in Lombardia. La rete Eb è oggi presente in cinque regioni italiane, segnando una consolidata espansione sul territorio nazionale.

Il negozio, situato al piano terra, si estende su una superficie di di sala vendita. All’interno, è disponibile una vasta selezione dei migliori brand di profumeria, prodotti viso e corpo, e make-up.

L’esperienza d’acquisto è arricchita da servizi dedicati, quali:

  • Sedute make-up.
  • Consulenze beauty e di armocromia.

La rete è nata nel 2002 con il nome di Esserbella, inaugurando il suo primo punto vendita in via Ripamonti a Milano. Nel corso degli anni, ha vissuto una continua evoluzione, fino a trasformarsi nel 2013 in un concept più moderno e innovativo, in linea con l’identità e i valori di Esselunga.

Dal 2019, Eb si è trasformata in un vero e proprio beauty store, un luogo dove, grazie alla presenza di personale esperto, make-up, skincare e haircare si uniscono a un assortimento caratterizzato da brand esclusivi, novità di tendenza e grandi classici.

Negli anni, in punti vendita selezionati, sono stati progressivamente introdotti servizi e trattamenti estetici specializzati in collaborazione con partner d’eccellenza, tra cui nail studio, brow studio, skin studio, hair studio e body studio. L’obiettivo è arricchire la customer experience, offrendo un’esperienza di bellezza completa e personalizzata, che rende lo store non solo un luogo di acquisto, ma uno spazio dedicato alla cura di sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY