I supermercati nati in Lombardia che fatturano oltre 9 miliardi aprono in regione il beauty store numero 33

Eb, la rete di beauty store del Gruppo Esselunga, ha celebrato un traguardo significativo con l’inaugurazione del suo cinquantesimo punto vendita in Italia. Il nuovo store ha aperto le porte a Varese Malerba, in via Leopoldo Gasparotto 77, diventando il terzo nella città e il trentatreesimo in Lombardia. La rete Eb è oggi presente in cinque regioni italiane, segnando una consolidata espansione sul territorio nazionale.

Il negozio, situato al piano terra, si estende su una superficie di 157 m2 di sala vendita. All’interno, è disponibile una vasta selezione dei migliori brand di profumeria, prodotti viso e corpo, e make-up.

L’esperienza d’acquisto è arricchita da servizi dedicati, quali:

Sedute make-up .

. Consulenze beauty e di armocromia.

La rete è nata nel 2002 con il nome di Esserbella, inaugurando il suo primo punto vendita in via Ripamonti a Milano. Nel corso degli anni, ha vissuto una continua evoluzione, fino a trasformarsi nel 2013 in un concept più moderno e innovativo, in linea con l’identità e i valori di Esselunga.

Dal 2019, Eb si è trasformata in un vero e proprio beauty store, un luogo dove, grazie alla presenza di personale esperto, make-up, skincare e haircare si uniscono a un assortimento caratterizzato da brand esclusivi, novità di tendenza e grandi classici.

Negli anni, in punti vendita selezionati, sono stati progressivamente introdotti servizi e trattamenti estetici specializzati in collaborazione con partner d’eccellenza, tra cui nail studio, brow studio, skin studio, hair studio e body studio. L’obiettivo è arricchire la customer experience, offrendo un’esperienza di bellezza completa e personalizzata, che rende lo store non solo un luogo di acquisto, ma uno spazio dedicato alla cura di sé.