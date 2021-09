Frana di Blevio, Foroni: “Regione Lombardia anticipa le risorse per la messa in sicurezza, nessuno sarà lasciato indietro”

“Fortunatamente non si segnalano feriti, ma solo una persona evacuata. Rassicuro che la pulizia delle strade è già in corso, grazie al pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari di Protezione civile all’opera per ripristinare le normali condizioni di sicurezza. I tecnici regionali sono già sul posto per effettuare i primi sopralluoghi”, così – dice l’assessore regionale alla Protezione Civile Pietro Foroni dopo la nuova frana che ha coinvolto Blevio nella notte.

Spiega: “Anche questa volta, pur essendo competenza dello Stato, Regione Lombardia farà la sua parte – ha concluso l’assessore – anticipando le risorse necessarie per garantire le operazioni di messa in sicurezza delle zone colpite. Nessuno verrà lasciato indietro. Da assessore regionale esprimo la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi divenuti, nell’ultimo periodo, purtroppo difficili da prevedere. La Sala operativa, in ogni caso, sta monitorando costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto”.