Gli studenti del Giovio alla scoperta del termovalorizzatore di Como, dove gli scarti diventano materia prima

Con l’arrivo della bella stagione riprendono le visite scolastiche all’impianto di termovalorizzazione di Como, gestito da Acinque Ambiente. I primi visitatori della stagione sono stati gli studenti del liceo Giovio di Como, che hanno avuto l’opportunità di approfondire il funzionamento e l’impatto ambientale della struttura situata in località La Guzza.

L’impianto è un esempio di economia circolare: gli studenti hanno avuto l’opportunità di vedere come il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti non riciclabili venga recuperato per riscaldare diversi edifici della città, tra cui il loro stesso istituto. “Ciò che per tutti gli altri è uno scarto, per noi è materia prima che ci permette di produrre energia termica ed elettrica senza ricorrere ai combustibili fossili”, hanno spiegato i tecnici di Acinque Ambiente durante la visita.

Gli studenti, durante la visita, hanno appreso che il termovalorizzatore di Como è uno dei 12 impianti presenti in Lombardia e che vi operano circa 40 professionisti per garantirne il funzionamento 365 giorni all’anno. Successivamente hanno potuto esplorare l’impianto da vicino ma solo se equipaggiati a dovere con caschetti protettivi.

Tra i momenti più interessanti della visita, l’osservazione della fossa di stoccaggio dei rifiuti e l’incontro con il gruista, che dalla sua cabina, paragonata dai ragazzi a una postazione da gaming, ha mostrato loro le manovre della benna a polipo. Gli studenti hanno anche potuto dare un’occhiata all’interno del forno di combustione, dove le temperature raggiungono i 1.000 gradi, e al nastro trasportatore delle scorie, scoprendo cosa accade ai rifiuti erroneamente smaltiti nell’indifferenziata.

Infine, con lo sguardo rivolto verso il cielo, hanno osservato il camino alto 60 metri, dotato di un sistema di monitoraggio continuo dei fumi, che garantisce il rispetto delle normative ambientali. “Le visite al termovalorizzatore e le lezioni di economia circolare che organizziamo per le scuole sono il nostro contributo alla formazione dei cittadini di domani – ha dichiarato Mauro Corradi, amministratore delegato di Acinque Ambiente – Vogliamo trasmettere i valori della sostenibilità e dell’economia circolare, fornendo strumenti concreti per metterli in pratica”.

L’anno scorso, quasi 200 giovani tra studenti delle scuole superiori e universitari hanno visitato l’impianto di Como. Grazie al Progetto Scuole, Acinque Ambiente offre la possibilità ai docenti di prenotare visite guidate per le loro classi tramite il sito web gruppoacinque.it, contribuendo così alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni.