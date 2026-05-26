Grande novità nell’aeroporto dei lombardi, 3 voli settimanali per Kuwait City: un ponte per uno dei mercati più ricchi

L’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) inaugura tre voli settimanali per Kuwait City, operati dalla compagnia aerea Jazeera Airways. Una rotta che non è soltanto turistica: è un canale diretto tra il tessuto produttivo del Nord Italia e uno dei bacini di consumo ad alto reddito più dinamici del mondo.

L’assessore regionale al Turismo Debora Massari e il sottosegretario alle Relazioni Internazionali Raffaele Cattaneo hanno espresso soddisfazione per l’apertura di questa nuova rotta, sottolineando il valore strategico del collegamento per l’attrattività e la competitività della Lombardia

“Questa rotta – ha commentato Massari – è una notizia straordinaria per la Lombardia. I turisti del Golfo scelgono la nostra regione per l’eccellenza della sua offerta e per il made in Italy. Un volo diretto significa più presenze, più spesa sul territorio, più relazioni: è esattamente il tipo di connessione internazionale che vogliamo costruire per rendere la Lombardia sempre più competitiva sui mercati globali del turismo”.

“L’apertura della nuova tratta Bergamo–Kuwait – le ha fatto eco Cattaneo – rappresenta un’ottima notizia per la Lombardia e un passo concreto verso l’ulteriore rafforzamento delle relazioni con i Paesi del Golfo, un’area che consideriamo da tempo strategica per lo sviluppo economico e internazionale del nostro territorio, nonostante le attuali complessità del contesto geopolitico”.

“Il Kuwait – ha proseguito il sottosegretario – si conferma per noi un partner di particolare interesse: dopo alcuni anni di contrazione nel 2025 l’export lombardo ha registrato una crescita del 31%, raggiungendo i 444 milioni di euro. Un risultato significativo, soprattutto se rapportato alle dimensioni del Paese. La nuova tratta aerea rappresenta dunque un segnale estremamente positivo e uno strumento concreto per favorire ulteriormente gli scambi economici, intensificare le relazioni istituzionali e consolidare il posizionamento internazionale della Lombardia”.

Domanda crescente di Made in Italy – Il Kuwait ha un pil pro capite tra i più alti al mondo, una classe imprenditoriale abituata a muoversi su scala internazionale e una domanda crescente di eccellenza italiana: moda, design, agroalimentare, meccanica di precisione, hospitality. Fino a pochi giorni fa, costruire queste relazioni richiedeva scali multipli e ore di viaggio. Da oggi, Bergamo è raggiungibile in volo diretto. Jazeera Airways collega Kuwait City all’aeroporto di Milano Bergamo con tre frequenze settimanali — lunedì, mercoledì e venerdì — a bordo di un Airbus A320neo. È la prima rotta diretta tra il Kuwait e l’Italia, e porta con sé 1.800 passeggeri al mese nella fase di lancio, con prospettive concrete di aumento delle frequenze. La scelta di Bergamo risponde a una logica precisa. L’aeroporto è il punto più baricentrico dell’asse lombardo: da qui si raggiungono in meno di un’ora tutte le province della regione, i distretti industriali di Brescia e Bergamo, le fiere di Milano, i laghi e le Alpi. Per chi viene dal Kuwait con obiettivi di business o con l’intenzione di comprare, investire, stringere accordi Bergamo è la porta d’accesso più efficiente al cuore produttivo del Nord Italia. La portata va oltre il binomio Kuwait–Bergamo. Jazeera Airways opera su 154 destinazioni: chi transita da Bergamo a Kuwait City può proseguire verso i principali mercati del Golfo e delle aree limitrofe, ampliando il bacino potenziale dell’aeroporto lombardo ben oltre il mercato kuwaitiano. Milano Bergamo diventa nodo di una rete, non semplice destinazione finale.

I flussi dal Kuwait – Il flusso leisure conferma l’attrattività della destinazione e ne misura il valore economico. Nel 2025 la Lombardia ha accolto 45.361 turisti dal Kuwait, con 148.661 pernottamenti e una permanenza media di oltre tre notti. La spesa media per turista rilevata sul circuito Mastercard è di 1.767 euro: un dato che racconta visitatori orientati alla qualità, non al risparmio. Il picco si registra ad agosto (30.000 presenze) con un secondo volume rilevante a gennaio, a conferma di una domanda distribuita su più stagioni. Le destinazioni preferite sono Milano, Como e il lago di Garda.

Ogni passeggero che transita su questa rotta è anche, potenzialmente, un vettore di reputazione. Chi visita la Lombardia per lavoro o per piacere torna in Kuwait con un’esperienza diretta del territorio: la racconta, la consiglia, orienta le scelte di chi lo segue. Il volo diretto trasforma un flusso individuale in un meccanismo di promozione territoriale su scala.