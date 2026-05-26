L’attesa è finita, tra poche ore in Lombardia apre il gigante per casa e giardino. Investimento milionario a un passo dal maxi centro commeciale

Leroy Merlin , azienda multi-specialista dedicata al miglioramento della casa, inaugura oggi un nuovo punto vendita ad Arese di fronte al centro commerciale “Il Centro”: un tassello chiave nella sua strategia di sviluppo non solo nell’area metropolitana di Milano, ma anche nel bacino di Monza e Brianza, Varese e Como.

La scelta della location è strategica: il nuovo store sorge presso “Il Centro” di Arese, la galleria commerciale più grande d’Italia, che proprio nel 2026 celebra il suo decimo anniversario, confermandosi come un modello di innovazione nel retail europeo. Una posizione privilegiata che inserisce il nuovo negozio di Leroy Merlin in un contesto di grande fermento commerciale, forte di 20 milioni di visitatori annui.

L’apertura di Arese si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione della rete lombarda, volto a garantire una maggiore capillarità e vicinanza ai clienti. Questa strategia ha visto una ridefinizione della presenza sul territorio al fine di ottimizzare la copertura territoriale.

Arese, con i suoi oltre 10000 mq di superficie e oltre 25000 referenze disponibili, introduce un’esperienza d’acquisto profondamente rinnovata, progettata attorno ai concetti di semplicità e velocità.

Nel nuovo store il percorso del cliente viene guidato attraverso veri e propri “mondi” che permettono una migliore visualizzazione dei prodotti e un riconoscimento più intuitivo della loro collocazione. Per trasformare l’ispirazione in soluzioni concrete e immediatamente realizzabili, Leroy Merlin punta a offrire un assortimento capace di coniugare qualità e convenienza con una gamma ampia di prodotti con prezzi competitivi, pensata per soddisfare esigenze, gusti e budget differenti. A questo si aggiunge una risposta concreta alla necessità di acquisti rapidi, resa possibile dalla disponibilità di uno stock garantito su tutte le referenze. Infine, con 20 casse attive, l’obiettivo è azzerare le code e rendere il pagamento un passaggio veloce.

Lo store di Arese celebra il giardino tutto l’anno, inaugurando al proprio interno uno showroom garden permanente nell’area milanese: uno spazio innovativo dove i clienti possono trovare ispirazione, prodotti e servizi di posa per vivere l’outdoor in ogni stagione. Pensato come punto di riferimento per gli amanti del verde, lo showroom ospiterà inoltre un programma di workshop aperti al pubblico.

Oltre all’ampio spazio giardino spiccano anche altri reparti: il Bagno con un’offerta completa e diversificata per ogni esigenza di ristrutturazione o rinnovamento, l’Illuminazione con soluzioni innovative per interni ed esterni, capaci di creare atmosfere uniche, e la Decorazione per personalizzare ogni ambiente. Elettricità, Utensileria e Vernici completano l’offerta con attrezzature e materiali tecnici per professionisti e fai da te. I reparti Comfort, Porte e Finestre propongono soluzioni per il benessere domestico, dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento (anche smart) a serramenti di qualità per tutte le tasche.

Parallelamente, l’impegno verso artigiani e imprese si traduce in innovazioni concrete, pensate per rispondere a specifiche esigenze di efficienza e rapidità. L’elemento più distintivo del nuovo negozio è la Corte Edile con “drive-through”: un’area dedicata dove artigiani e imprese possono entrare direttamente con il proprio mezzo per caricare materiali pesanti e voluminosi, semplificando la logistica. Questa soluzione, insieme a servizi come il pagamento prioritario e l’apertura alle 7:00, è progettata per abbattere i tempi di attesa. L’offerta è completata da una squadra di vendita specializzata e sconti sulla quantità, qualificando Leroy Merlin non come semplice fornitore, ma come un vero partner strategico per il business degli specialisti.

L’esperienza d’acquisto è arricchita da servizi che accompagnano il cliente in ogni fase del progetto garantendo continuità e supporto:

Servizi di posa e installazione: grazie a una rete di 30 imprese sul territorio accuratamente selezionate per la loro professionalità e qualità.

Servizio di ristrutturazione chiavi in mano “Arky”: grazie alla collaborazione con 4 architetti locali il cliente viene accompagnato lungo tutto il percorso, dalla progettazione, alla gestione dei lavori fino alle pratiche amministrative.

Noleggio attrezzature: un servizio per noleggiare attrezzature e strumenti professionali delle migliori marche, ideali per completare ogni tipo di progetto, dalla ristrutturazione, alla manutenzione, alla cura del giardino.

Servizio di efficientamento energetico: per una casa più sostenibile, confortevole e meno dispendiosa, tramite interventi mirati che riducono i consumi e migliorano la classe energetica. Include consulenza personalizzata con check-up energetico per un piano d’azione su misura (es. isolamento termico, sostituzione infissi, impianti a basso consumo, tecnologie smart) e supporto per pratiche e agevolazioni fiscali.

L’apertura rappresenta anche un segnale di forte investimento sul territorio in termini di occupazione. La squadra del nuovo negozio sarà composta da 160 tra collaboratrici e collaboratori. Questo numero è il risultato di un’importante campagna di nuove assunzioni a livello locale, integrata da un piano di valorizzazione delle professionalità interne all’azienda.

“Siamo orgogliosi di aprire oggi le porte del nuovo negozio di Arese” dichiara Davide Mariolo, Store Leader di Leroy Merlin Arese. “In un territorio dinamico e strategico come la Lombardia, punto di riferimento per le tendenze dell’abitare, la sfida non è solo ispirare, ma offrire strumenti concreti sia ai privati che ai professionisti. Qui è possibile trovare tutto ciò che serve per migliorare la casa e il giardino. Con una squadra di esperti, un’ampia disponibilità di prodotti e un’esperienza d’acquisto rapida e fluida, i clienti possono portare avanti i propri progetti con facilità, sempre con il miglior rapporto qualità-prezzo.”

Il concept di questo nuovo store nasce proprio per rispondere alle esigenze di questo duplice pubblico. Da un lato, l’offerta dedicata ai privati unisce un’ampia e chiara esposizione, un’elevata disponibilità di prodotto e diversi livelli di prezzo, per accompagnare il cliente nel miglioramento e nel rinnovo della casa in base a esigenze e stili di vita. Dall’altro, nuove soluzioni come la Corte Edile con drive-through diventano la risposta all’esigenza di efficienza e rapidità del mondo professionale. È la sintesi di una visione in cui ispirazione e pragmatismo, estetica e mestiere, rappresentano due facce della stessa medaglia che contribuiscono a definire il ruolo di Leroy Merlin come partner unico per il miglioramento della casa.”

Realizzato secondo i criteri di sostenibilità ed efficienza energetica che Leroy Merlin promuove sia a livello aziendale che commerciale, il nuovo negozio si inserisce nell’opera di riqualificazione della zona industriale ex Alfa Romeo che restituisce ad Arese una nuova area commerciale di grande attrattività. Il punto vendita integra tecnologie avanzate per l’ottimizzazione dei consumi, come la domotica per la gestione delle utenze, un sistema BMS (Building Management System) che gestisce in modo intelligente la climatizzazione controllata dell’area vendita e un sistema EMS (Energy Management System) per il monitoraggio dei consumi. A questo si affiancano impianti ad alta efficienza come l’illuminazione a LED e gli impianti di climatizzazione a pompa di calore.

Il fabbisogno energetico sarà coperto in modo significativo da un impianto fotovoltaico da 558 kWp installato sul tetto, e per la restante parte da energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, certificata tramite Garanzie di Origine (GO).

Infine, a conferma dell’impegno nel miglioramento continuo delle performance, il punto vendita verrà inserito nel perimetro del sistema di gestione ISO 50001, di cui Leroy Merlin è certificata dal 2025.

Il punto vendita Leroy Merlin di Arese apre il 27 maggio dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.