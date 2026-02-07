Il centro commerciale in Lombardia si allarga e diventa maxi: 25mila metri in più (con sorpresa parcheggi)

L’iter per l’estensione del Centro Commerciale Carosello riparte da una “Versione 2.0”. Dopo lo stop imposto dalla Regione Lombardia a fine 2025, la Conferenza finale di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) tenutasi giovedì 29 gennaio 2026 ha svelato le modifiche strutturali necessarie per far convivere lo shopping con il futuro prolungamento della M2 (Metrotranvia leggera).

Le novità del progetto: ala risagomata e parcheggio al piano -3

Il cuore del nuovo Piano Attuativo risiede nella gestione degli spazi per garantire la cosiddetta “fascia di rispetto”. I tecnici hanno illustrato due cambiamenti fondamentali rispetto alla bozza bocciata dal Pirellone:

Risagomatura dell’ala est: l’edificio si allungherà verso la SP208. Questo arretramento è vitale per lasciare il corridoio libero ai binari della futura LRT (Light Rail Transit).

Parcheggio interrato aggiuntivo: per compensare i posti auto eliminati in superficie a causa del passaggio del tram, verrà realizzato un terzo piano interrato (-3). Nonostante lo scavo più profondo, i progettisti assicurano il mantenimento di una distanza di sicurezza di 5 metri dalla falda acquifera.

Le volumetrie di crescita rimangono invariate: 25.000 metri quadrati di nuova superficie commerciale che si aggiungeranno ai 62.000 attuali.

Il nodo Metrotranvia: due scenari per il futuro

Sebbene il progetto attuale preveda il passaggio della M2 a ridosso del mall, resta aperta una “porta di servizio” per il vecchio piano. Se la Regione Lombardia dovesse modificare il PTR (Piano Territoriale Regionale) spostando il tracciato della metrotranvia più a nord (verso il Parco Est delle Cave), Eurocommercial potrebbe ripristinare la versione originaria dell’ampliamento.

Al momento, però, la priorità è lo sblocco dei cantieri. “Con questa modifica abbiamo perso sei mesi, ma lo abbiamo fatto per garantire la prevalenza dell’interesse pubblico”, ha dichiarato Daniela Tomé, consulente legale di Eurocommercial.

Tabella riassuntiva dell’ampliamento

Caratteristica Dettaglio Progetto 2026 Nuova Superficie (GLA) +25.000 mq Piani Parcheggio Fino al livello -3 Infrastrutture Nuovo svincolo Tangenziale Est (a carico del privato) Scadenza Osservazioni 13 febbraio 2026

Le critiche del Comitato e le preoccupazioni ambientali

Non mancano le voci fuori dal coro. Il comitato “Basta ampliamento centri commerciali” e Legambiente Martesana hanno sollevato dubbi sulla legittimità dell’iter.

“Siamo davanti a un nuovo progetto, non a una semplice modifica – attacca Vallì Franceschin (Carugate in Movimento) – Scavare così vicino alla falda in un territorio a rischio idrogeologico è un azzardo. Inoltre, i dati sul traffico usati risalgono al 2021, un periodo non rappresentativo a causa delle restrizioni Covid.”

Anche Luigi Verderio, ex assessore, sottolinea come l’aumento di un terzo della superficie commerciale attirerà un flusso di clienti tale da richiedere una revisione totale della viabilità e della VAS, ben oltre i “semplici aggiustamenti” presentati.

Prossimi appuntamenti: Commissioni congiunte il 9 febbraio

Il dibattito si sposta ora nelle sedi istituzionali. Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18:00, presso l’aula consiliare di Carugate, si terrà una seduta pubblica delle Commissioni Paesaggio, Urbanistica e Lavori Pubblici. L’incontro, inizialmente previsto in una sala più piccola, è stato spostato per permettere una maggiore partecipazione della cittadinanza su richiesta della Lega.

I cittadini e i portatori di interesse avranno tempo fino al 13 febbraio per presentare le osservazioni ufficiali prima che la palla passi nuovamente alla Regione per la nuova istanza di VIA.