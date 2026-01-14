“Il Comune taglia lo stesso i ciliegi”: maxi mobilitazione per le 6 del mattino (sorprese permettendo)

Ennesima vigilia piuttosto tesa nella vicenda dei ciliegi di via XX Settembre. E non sono mancate le novità tra il mancato taglio di questa mattina e la sera.

La prima: il Comitato sorto a difesa delle piante storiche, sostanzialmente recependo le indicazioni contenute nel decreto del Tar con cui veniva negata la sospensione d’urgenza del taglio degli alberi anche per una questione di notifiche, ha inviato il ricorso ‘aggiornato’ con identica richiesta. Tentativo estremo, di cui si attende l’esito nelle prossime ore. In caso di accoglimento della richiesta, l’abbattimento potrebbe essere nuovamente sospeso, almeno fino all’udienza successivo per il merito.

La seconda: stando alle informazioni in mano al Comitato, il sindaco di Como Alessandro Rapinese avrebbe dato già l’ok all’azienda Peverelli di procedere al taglio dei ciliegi già domani mattina, a dispetto dell’udienza comunque fissata dal Tar per il prossimo 5 febbraio. E per questo motivo è già scattata la mobilitazione per l’alba di giovedì 15 gennaio.

Cittadini ed esponenti politici che in questi due mesi hanno lottato per difedere le piante si troveranno infatti alle 6 del mattino davanti alla stazione delle Ferrovie Nord di Como Borghi (zona concordata anche con le forze dell’ordine, per garantire una sorta di distanza di sicurezza in caso di avvio degli abbattimenti).

Resta poi aperta la questione della Soprintendenza, come noto sollecitata a intervenire (per valutare l’eventuale monumentalità degli alberi) da Regione Lombardia nella giornata di ieri. Anche in questo caso, esito dell’interessamento totalmente aperto: il riconoscimento di una eventuale tutela particolare dei ciliegi piantati tra 50 e 70 anni fa, potrebbe essere un nuovo ostacolo al taglio.

Questo, dunque, il quadro nel momento in cui scriviamo (ma, come si sarà intuito, ancora suscettibile di novità ed evoluzioni fino all’alba di giovedì). Tra atti, fatti, attese e parole sembra stiano giungendo a coronamento i quasi 60 giorni di contesa. Domani, nuovo capitolo. Se davvero finale o meno, è ancora impossibile dirlo con certezza.