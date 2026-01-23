Il mondo cerca case e ville in Lombardia ma è il Lago di Como il sogno: dominio totale sugli altri 4

Nel 2025 la Lombardia si posiziona al terzo posto tra le regioni italiane più richieste dagli acquirenti internazionali, preceduta solo da Toscana e Sicilia. E’ quanto emerge dall’ultimo report di Gate-away.com – il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia – un risultato che conferma il ruolo strategico della regione nel mercato immobiliare estero, trainato in particolare dalle aree lacustri e da un’offerta immobiliare capace di combinare qualità, servizi e valore patrimoniale.

Il dato più rilevante riguarda il Lago di Como, che con oltre il 55% delle richieste regionali si conferma la zona più ricercata in assoluto in Italia dagli acquirenti stranieri. Un primato che rafforza il posizionamento internazionale dell’area come destinazione iconica, esclusiva e fortemente riconoscibile, capace di attrarre una domanda alto-spendente interessata non solo all’immobile, ma allo stile di vita, al contesto paesaggistico e alla qualità dell’esperienza.

Un interesse che si estende ai laghi e ai territori meno affollati

Accanto al Lago di Como, emergono segnali interessanti anche da altri contesti lacustri come il Lago d’Iseo e il Lago di Garda, che intercettano una domanda alla ricerca di alternative più accessibili ma comunque di grande valore ambientale. Cresce inoltre l’attenzione per il Lago Maggiore, che registra una delle migliori performance annuali, confermando una tendenza ormai evidente: gli acquirenti internazionali stanno progressivamente ampliando il proprio raggio di interesse, privilegiando territori ben collegati ma meno congestionati, dove il rapporto tra prezzo, qualità e vivibilità risulta più equilibrato.

Classifica delle zone più richieste

Lago di Como: 55.43% (percentuale sul totale delle richieste)

Lago Iseo: 7.34%

Lago di Garda: 6.75%

Lago Maggiore: 2.01%

Lago d’Idro: 0.62%

Province: Como guida la classifica nazionale, ma crescono Bergamo e le aree emergenti

A livello provinciale, Como si conferma la provincia più ricercata d’Italia dagli stranieri, concentrando oltre la metà delle richieste regionali. Un dato che ribadisce il ruolo centrale del Lario nel panorama immobiliare internazionale, pur in un contesto di riequilibrio dopo anni di forte crescita.

Parallelamente, si osserva una crescita significativa della provincia di Bergamo, che beneficia della vicinanza ai laghi, di una maggiore disponibilità di immobili e di prezzi medi più accessibili rispetto alle aree più iconiche. Segnali positivi arrivano anche da province considerate tradizionalmente secondarie, come Mantova e Monza e Brianza, che intercettano una domanda più esplorativa e orientata a contesti autentici, ben serviti ma lontani dalle dinamiche più speculative.

Questo scenario riflette una dinamica ormai consolidata: gli acquirenti esteri non si concentrano più esclusivamente sulle destinazioni più note, ma valutano sempre più spesso territori alternativi, attratti da una migliore qualità della vita e da opportunità di investimento più sostenibili nel medio-lungo periodo.

Classifica delle province (percentuale sul totale delle richieste regionali)

Como: 52.52% ( -7.35 rispetto al 2024%)

Bergamo: 18.08% (+44.34% rispetto al 2024)

Brescia: 12.52% ( -18.01% rispetto al 2024)

Lecco: 5.86%

Milano: 3.09%

Varese: 2.67%

Mantova: 2.08% ( +18.27% rispetto al 2024)

Pavia: 1.33%

Sondrio: 0.81%

Monza e della Brianza: 0.76% ( +32.35% rispetto al 2024)

Cremona: 0.22% ( +30% rispetto al 2024)

Lodi: 0.07%

Comuni: domina il triangolo del Lago di Como, ma crescono i centri meno esposti

L’analisi comunale conferma la centralità dei borghi e delle località affacciate sul Lago di Como. San Siro e Menaggio guidano la classifica regionale, seguiti da località iconiche come Bellagio, Laglio e Tremezzina, che continuano a esercitare un forte richiamo internazionale. Accanto a queste mete consolidate, spiccano le performance di comuni meno centrali ma sempre affacciati sul lago, come Faggeto Lario e Plesio, a testimonianza di una domanda che si sta progressivamente spostando verso soluzioni più riservate e meno esposte al turismo di massa. La presenza di Milano tra i comuni più ricercati conferma il ruolo della città come mercato di riferimento per una domanda internazionale urbana, anche se il suo peso percentuale risulta inferiore rispetto ai contesti lacustri, oggi percepiti come più attrattivi dal punto di vista esperienziale.

Classifica dei comuni più richiesti

Comune / Percentuale sul totale delle richieste

SAN SIRO 5,54% (+50,46% rispetto al 2024)

MENAGGIO 5,16% (+27,5% rispetto al 2024)

COMO 3,49% (-36,89% rispetto al 2024)

PLESIO 3,02%

TREMEZZINA 2,94%

LAGLIO 2,55% (+73,56% rispetto al 2024)

PREDORE (2,4%

BELLAGIO 2,4%

MILANO 2,38% (-2,76% rispetto al 2024)

FAGGETO LARIO 1,96% (+75,76% rispetto al 2024)

Provenienza degli acquirenti e tipologia di immobili

Gli Stati Uniti restano il primo mercato di provenienza, seguiti da Germania e Regno Unito, confermando la forte attrattività della Lombardia sui mercati anglosassoni ed europei.

Classifica dei paesi che hanno inviato il maggior numero di richieste

Paese / Percentuale sul totale delle richieste

Stati Uniti 28,07% (-4,97% rispetto al 2024)

Germania 10,62% (-24% rispetto al 2024)

Regno Unito 8,15% (+18,67% rispetto al 2024)

Italia 6,24% – crescita del +36,53% rispetto al 2024 (richieste inviate mentre soggiornano in Italia)

Svizzera 4,25% (+6,78% rispetto al 2024)

Francia 3,92% (-17,14% rispetto al 2024)

Paesi Bassi 3,86%

Svezia 2,67% (-2,47% rispetto al 2024)

La domanda è orientata prevalentemente verso appartamenti e ville, con una netta preferenza per immobili già ristrutturati o abitabili, segno di un pubblico che privilegia soluzioni pronte all’uso e con standard qualitativi elevati.

Il valore medio degli immobili richiesti supera i 930.000 euro, in crescita rispetto all’anno precedente, confermando il posizionamento premium della regione e la capacità del mercato lombardo di attrarre una domanda con elevata capacità di spesa.

Valore degli immobili (fasce di prezzo) / Percentuale sul totale delle richieste

fino a 100 mila euro 22,91%

100-250 mila euro 26,52%

250 – 500 mila euro 21,93%

500 mila – 1 mln euro 12,83%

Oltre 1 mln euro 15,82%

Il commento di Gate-away.com

“La Lombardia continua a rappresentare uno dei mercati più solidi e attrattivi per gli acquirenti internazionali, con il Lago di Como che si conferma la destinazione immobiliare più ricercata in assoluto in Italia. – commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com. Allo stesso tempo osserviamo un’evoluzione della domanda, sempre più orientata verso territori lacustri e contesti meno affollati, dove è possibile trovare un miglior equilibrio tra qualità della vita, prezzo e valore dell’investimento. Le grandi città come Milano restano centrali per una domanda urbana e alto-spendente, ma oggi il vero motore della crescita è la capacità dei territori di offrire un’esperienza autentica e sostenibile nel tempo”.