Il Ponte verde tra i due laghi, la via della natura per cicloturisti ed E-Bikers che svela la Valle Intelvi

Il turismo green, incentrato sulle giornate trascorse in bicicletta, sta tornando in auge e la Valle Intelvi, insieme al Lago Ceresio, si conferma come destinazione turistica di grande interesse. Queste località svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di progetti e di attività dedicate, mirati a estendere la stagione turistica al di là dei periodi canonici estivi. Recentemente, i sindaci di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, e quello di Claino con Osteno, Giovanni Bernasconi, hanno partecipato al workshop Bike&Lake a Barzio, in Valsassina.

“Il territorio della Valle Intelvi – spiega il Sindaco di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi – è stato al centro di numerose iniziative che lo hanno reso un luogo di primaria importanza, con numerosi progetti a supporto di questa direzione. La Valle Intelvi è indubbiamente un gioiello naturale che armonizza splendidamente il lago di Como con il Ceresio, offrendo un’esperienza vacanziera su misura, pensata per soddisfare sia grandi che piccini. Ogni dettaglio è stato attentamente curato per creare attività e opportunità che si adattino perfettamente alle vostre aspettative”.

Un punto focale dell’intervento è stato uno dei progetti più ambiziosi per il rilancio turistico: “Il Ponte Verde Tra i 2 Laghi” (qui la mappa), un’opera tangibile dell’innovazione e dell’impegno dei Comuni di Centro e Alta Valle Intelvi, sostenuti dall’importante contributo della Regione Lombardia. L’iniziativa nasce per promuovere e far scoprire la bellezza della Valle ai cicloturisti. E’ disponibile una mappa che illustra i due percorsi creati dal Team Bike Valle Intelvi, un invito a scoprire paesaggi mozzafiato e tradizioni offerti dalla Valle d’Intelvi e dal Lago Ceresio, rendendo possibile agli appassionati di cicloturismo e agli E-Bikers l’esplorazione del territorio in modo unico e coinvolgente. L’introduzione dei nuovi E-Bike Point rappresenta un’innovazione cruciale, non solo come stazioni di ricarica per le bici a pedalata assistita, ma anche come punti di riferimento strategici per accogliere, informare e assistere i visitatori.

“Il Lago Ceresio – conclude il sindaco di Claino con Osteno, Giovanni Bernasconi – non è solamente una meta turistica, ma è anche un crocevia vitale per l’economia locale. Queste zone vedono transitare viaggiatori provenienti dal Nord Europa, oltre a flussi di persone, soprattutto famiglie, desiderose di sperimentare una vacanza in Italia che unisca sport, natura e un’esperienza immersiva. Guardando al futuro, è fondamentale promuovere la destinazione come una scelta alternativa, altrettanto affascinante delle rinomate località del Lago di Como”.