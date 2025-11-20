Il prestigioso punto vendita in Lombardia (nell’ex banca) e ora il fatturato record: 252 milioni, crescita record

La catena di drugstore Dm specializzata in prodotti per la cura persona, beauty e casa, chiude l’esercizio fiscale 2024-2025 con risultati eccezionali, superando le aspettative del mercato. L’azienda consolida la sua leadership nel settore, spinta da una strategia omnicanale sempre più integrata e incentrata sul cliente.

Risultati economici record e crescita esplosiva

Il bilancio di dm Italia evidenzia una crescita a doppia cifra che testimonia la rapida espansione del brand in tutto il territorio nazionale:

Fatturato : Raggiunti 252 milioni di euro , segnando un impressionante +26,4% rispetto all’anno precedente.

Transazioni: Gli scontrini emessi superano i 16 milioni (+24,3%), mentre il volume dei prodotti venduti tocca quota 81 milioni (+29,3%).

Questi numeri sottolineano l’efficacia del modello dm, basato su un mix vincente di convenienza, ampia selezione di assortimento e servizi digitali innovativi, che ha portato a una forte fidelizzazione della clientela.

Omnicanalità e digitalizzazione: l’app “la mia dm” protagonista

La spinta digitale si conferma un motore fondamentale della crescita:

E-commerce : Il canale online registra un incremento del +46% degli ordini.

App: L’applicazione “la mia dm” ha superato la soglia di 830.000 download nel solo anno fiscale.

A rafforzare il legame tra fisico e digitale, l’azienda ha introdotto i locker self-service per un ritiro rapido degli acquisti e ha lanciato il dm babybonus, un programma dedicato ai neogenitori. Tali iniziative garantiscono una customer journey sempre più fluida.

Espansione della rete e logistica potenziata

La capillarità sul territorio prosegue con l’apertura di nuovi punti vendita, inclusa la recente e prestigiosa inaugurazione a Como, in via Rubini (presso l’ex Banca Intesa).

dm Italia ha raggiunto al 30 ottobre scorso 94 negozi con un team di oltre 1.000 collaboratori, l’85% dei quali sono donne.

Sul fronte logistico, l’azienda investe in efficienza:

Nuovo Magazzino Italia : Trasferimento in una struttura moderna di 18.000 mq a Nogarole Rocca (VR) .

Polo Europeo: Partecipazione al nuovo centro di distribuzione automatizzato a Kronstorf, Austria, per ottimizzare le attività con Italia e Slovenia.

Sostenibilità e impatto sociale: un impegno strategico

La sostenibilità è un pilastro centrale, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. L’azienda ha recentemente presentato il suo primo Report di Sostenibilità internazionale.

Tra le azioni concrete:

Riduzione della lunghezza degli scontrini per l’approccio “no waste”.

Installazione di 64 impianti fotovoltaici a livello di Gruppo (di cui 12 in Italia ).

Avvio del percorso per la certificazione ISO 50001 in Italia.

L’impegno sociale include progetti di inclusione e supporto alle comunità, come lo sportello gratuito “Il Petalo Bianco” (per vittime di violenza) e la campagna “Le mestruazioni non sono un lusso”, che ha portato alla donazione di oltre 100.000 assorbenti Jessa nelle scuole lombarde.

Il Gruppo dm cresce a livello internazionale

A livello globale, il Gruppo dm Drogerie Markt consolida la sua leadership:

Il fatturato complessivo sale a 19,2 miliardi di euro ( +8,2% ).

La rete internazionale si espande con 73 nuove aperture e un team che supera i 93.000 collaboratori.

Benjamin Schneider, CEO di dm Italia, commenta il successo: «Il successo di dm nasce dalla capacità di costruire relazioni di fiducia e di ascolto, unendo innovazione, qualità e responsabilità sociale». Una visione che promette di guidare l’ulteriore sviluppo del marchio nel competitivo mercato italiano dei drugstore.