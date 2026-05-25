Como, la manifestazione e i loghi dei sindacati (con sfotto?): “Uso non autorizzato, già segnalato all’autorità”

Sciopero generale ma i sindacati prendono le distanze. Cosa succede? In queste ore è stato diffuso un comunicato con volantino allegato a proposito di uno sciopero con cortea a Como il prossimo 9 amggio. A convocarlo gli Anticorpi Militari di cui abbiamo già parlato qui (trovate sotto il testo integrale).

La manifestazione è “contro le guerre e per la palestina”. Appuntamento – teorico – il 29 maggio in via Milano davanti a San Bartolomeo. In fondo quello che pare un attacco ironico (vedi punto di domanda) a Cgil, Cisl, Uil e Regione Lombardia.

Indipendentemente dal significato è un richiamo con loghi che si presta a letture ambigue. Così è arrivata la secca presa di posizione dei sindacati:

Sta circolando in queste ore, anche tramite e-mail inviate dall’indirizzo solidalicomo@inventati.org, un volantino relativo a uno sciopero generale indetto da altre organizzazioni sindacali in programma il 29 maggio a Como, nel quale vengono riportati senza alcuna autorizzazione i nomi e i loghi di Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil del Lario.

Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil del Lario precisano di non aver in alcun modo promosso, sostenuto o aderito a tale iniziativa, e prendono nettamente le distanze dai contenuti e dalle modalità con cui questo materiale è stato diffuso.

L’utilizzo dei nomi e dei loghi di Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil del Lario è avvenuto in maniera del tutto impropria e non autorizzata. Per questo motivo le organizzazioni diffidano chiunque dal fare uso indebito dei propri simboli e si riservano di tutelarsi nelle sedi opportune, avendo già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti per gli opportuni accertamenti.