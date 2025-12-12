Il ‘regalo di Natale’ per il Teatro Sociale di Como, arrivano 5 milioni: “Sarà ancora più bello”. I lavori

Il Teatro Sociale di Como è stato scelto tra le 36 sale da spettacolo finanziate da Regione Lombardia in tutte le province grazie alla misura d’investimento rivolta alle imprese che operano nella filiera del cinema, del teatro, della musica e della danza.

Il finanziamento complessivo della misura, promossa dall’Assessore Regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è pari a 5 milioni di euro per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo.

“Abbiamo voluto – ha affermato Caruso – dare un sostegno concreto a quei luoghi che, in ogni parte della Lombardia, sono veri e propri presidi di cultura, socialità e bellezza. Spazi che, nelle periferie e nei borghi, spesso svolgono un ruolo insostituibile di aggregazione sociale. Questa misura è una risposta strutturale a un’esigenza reale: migliorare gli spazi e rendere l’offerta culturale accessibile e vicina ai cittadini. Il Teatro Sociale di Como ne è un esempio significativo: una realtà storica che continua a svolgere un ruolo centrale nella vita culturale della città e del territorio”.

L’obiettivo della Regione è proseguire nel sostegno al settore culturale lombardo, protagonista fondamentale dello sviluppo dei territori, del progresso sociale delle comunità e della crescita imprenditoriale e occupazionale.

“AsLiCo e la Società dei Palchettisti confermano ancora una volta la loro unità, dimostrando capacità progettuale e competitività nei bandi. – afferma Dominique Meyer, Presidente Teatro Sociale di Como AsLiCo – Questa è un’occasione preziosa per rendere il nostro teatro ancora più bello e funzionale dal punto di vista tecnico.”

“Da anni, la Società dei Palchettisti crea occasioni e opportunità per rendere il Teatro Sociale sempre più accogliente e tecnicamente all’avanguardia – racconta Claudio Bocchietti, Presidente Società dei Palchettisti – Crediamo profondamente nel valore di una progettazione condivisa, che negli anni ha portato alla realizzazione di numerosi interventi. Un percorso continuo che ci permette di rendere il nostro teatro ogni giorno più bello, funzionale e pronto ad accogliere il pubblico di oggi e di domani.”

I prossimi in programma grazie a questo bando per il miglioramento del Teatro di Como saranno: