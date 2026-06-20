Il sogno da 2 miliardi si fa realtà: la super metropolitana della Lombardia fermerà dalle città alla Villa

Il cammino verso la realizzazione del prolungamento della Linea M5 (Lilla) ha registrato un’accelerazione fondamentale. La Giunta regionale lombarda ha dato il via libera allo schema di convenzione aggiornato che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Regione Lombardia e il Comune di Milano per la gestione dei flussi finanziari statali e regionali.

Quasi contemporaneamente, la Giunta comunale di Milano ha approvato l’assegnazione della spesa specifica di 588.993.626 euro, cifra ridefinita a seguito della revisione dei finanziamenti operata dallo Stato. Questo passaggio burocratico segue la firma del decreto ministeriale dello scorso 5 giugno 2026, blindando di fatto la copertura economica dell’opera.

Un’opera da 1,9 miliardi di euro: i dettagli del piano finanziario

Grazie alla ratifica di questa convenzione, il Comune di Milano è ora nelle condizioni di poter bandire ufficialmente la gara d’appalto per la costruzione dell’infrastruttura.

Il quadro economico complessivo del progetto sfiora i 1,9 miliardi di euro, così ripartiti:

1,5 miliardi di euro: stanziati dallo Stato (risorse statali).

293 milioni di euro: coperti da Regione Lombardia.

Quota residua: a carico dei Comuni direttamente coinvolti dal tracciato (Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni).

Il progetto definitivo, redatto da MM Spa e approvato nel 2025, aveva già recepito tutte le prescrizioni tecniche necessarie, aggiornando i costi ai parametri di mercato correnti.

Il nuovo tracciato della Linea Lilla: 11 stazioni da Bignami a Monza

Il prolungamento della M5 prevede l’aggiunta di 12,6 chilometri di binari, estendendo la linea dall’attuale capolinea milanese di Bignami fino al futuro terminal di Monza Brianza. Una volta completati i lavori, l’intera rete della M5 misurerà complessivamente 28 chilometri.

Lo scavo dei tunnel avverrà quasi interamente in modalità sotterranea, impiegando due talpe meccaniche (TBM) che opereranno in direzioni opposte per ottimizzare le tempistiche del cantiere.

La mappa delle nuove fermate M5

Il percorso attraverserà i territori di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, per poi svilupparsi all’interno del comune di Monza con 11 nuove stazioni:

Testi-Gorky (situata al confine tra Cinisello e Sesto, nei pressi del Parco Nord)

Rondinella-Crocetta (Cinisello Balsamo)

Lincoln (Cinisello Balsamo)

Bettola (Monza – nodo strategico di interscambio con il prolungamento della Linea M1)

Campania (Monza)

Marsala (Monza)

Monza FS (Monza – interscambio con la stazione ferroviaria)

Trento e Trieste (Monza centro)

Parco Villa Reale (Monza)

Ospedale San Gerardo (Monza)

Polo Istituzionale (Monza – capolinea)

Le reazioni istituzionali: appalto entro la fine dell’anno

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando la sinergia istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il reperimento delle risorse integrative.

L’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha confermato la centralità cronologica dei prossimi mesi: