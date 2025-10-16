Il supermercato ‘chic’ nato a Milano assume 30 nuovi dipendenti in una provincia della Lombardia

C’è tempo solo fino a domenica 19 ottobre per inviare la propria candidatura e partecipare al Job Day Brescia, l’iniziativa di recruiting organizzata da Esselunga per potenziare l’organico sul territorio. L’evento di selezione si terrà in città martedì 28 ottobre.
L’obiettivo è l’inserimento di circa 30 nuovi dipendenti nei punti vendita e nei bar della provincia di Brescia.
Le posizioni aperte e come candidarsi
Le figure professionali più ricercate dal gruppo Esselunga sono:
- Allievo Responsabile
- Addetto alla Vendita
- Barista
- Allievo Responsabile Bar
Per candidarsi e avere la possibilità di essere invitati al Job Day, è obbligatorio registrarsi sul sito ufficiale www.esselungajob.it, accedendo alla specifica sezione “Eventi”, entro la scadenza di domenica 19 ottobre.
Come funziona il Job Day Esselunga
Tra tutti gli iscritti, Esselunga selezionerà i profili maggiormente in linea con i requisiti richiesti, i quali riceveranno una convocazione ufficiale.
I candidati invitati al Job Day del 28 ottobre avranno l’opportunità unica di:
- Conoscere da vicino l’Azienda: Avere una panoramica diretta della realtà e dei valori del gruppo Esselunga.
- Incontrare i Recruiter: Sostenere un colloquio individuale direttamente con gli specialisti del Talent Acquisition Center di Esselunga.
Un’occasione imperdibile per chi cerca lavoro nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e ambisce a un percorso di crescita professionale nel settore. Iscrizioni subito su esselungajob.it