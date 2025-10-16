Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Il supermercato ‘chic’ nato a Milano assume 30 nuovi dipendenti in una provincia della Lombardia

  • 07:33

C’è tempo solo fino a domenica 19 ottobre per inviare la propria candidatura e partecipare al Job Day Brescia, l’iniziativa di recruiting organizzata da Esselunga per potenziare l’organico sul territorio. L’evento di selezione si terrà in città martedì 28 ottobre.

L’obiettivo è l’inserimento di circa 30 nuovi dipendenti nei punti vendita e nei bar della provincia di Brescia.

Le posizioni aperte e come candidarsi

Le figure professionali più ricercate dal gruppo Esselunga sono:

  • Allievo Responsabile
  • Addetto alla Vendita
  • Barista
  • Allievo Responsabile Bar

Per candidarsi e avere la possibilità di essere invitati al Job Day, è obbligatorio registrarsi sul sito ufficiale www.esselungajob.it, accedendo alla specifica sezione “Eventi”, entro la scadenza di domenica 19 ottobre.

Come funziona il Job Day Esselunga

Tra tutti gli iscritti, Esselunga selezionerà i profili maggiormente in linea con i requisiti richiesti, i quali riceveranno una convocazione ufficiale.

I candidati invitati al Job Day del 28 ottobre avranno l’opportunità unica di:

  1. Conoscere da vicino l’Azienda: Avere una panoramica diretta della realtà e dei valori del gruppo Esselunga.
  2. Incontrare i Recruiter: Sostenere un colloquio individuale direttamente con gli specialisti del Talent Acquisition Center di Esselunga.

Un’occasione imperdibile per chi cerca lavoro nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e ambisce a un percorso di crescita professionale nel settore. Iscrizioni subito su esselungajob.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY