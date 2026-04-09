Il trionfo dei numeri per la catena che ha conquistato tutta la Lombardia: 16 miliardi di fatturato

Insomma, non era solo un’impressione – per così dire – la crescita impetuosa della catena Action. Nel corso del 2025 e già almeno nel biennio precedente, sono state decine le aperture annunciate soltanto in Lombardia. E la tendenza vale per tutta Italia (80 aperture l’anno scorso, 200 in totale a soli 4 anni dall’inaugurazione del primo store nel Belpaese). I dati ufficiali, ora, certificano tutto.

Un successo certificato dai numeri

I dati ufficiali parlano chiaro: Action ha archiviato il 2025 con un fatturato di 16 miliardi di euro, segnando un +16,1% rispetto all’anno precedente. Ma cosa significa concretamente? Significa che ogni settimana, mediamente, 21,6 milioni di persone varcano la soglia dei suoi punti vendita.

In Italia la crescita è stata quasi “aggressiva”: dalle prime inaugurazioni di quattro anni fa, siamo già arrivati a 200 store, con ben 80 aperture solo nell’ultimo anno. La Lombardia, in particolare, si conferma il cuore pulsante di questa espansione.

Non solo prezzi bassi: occupazione e sostenibilità

Crescere così velocemente non significa solo vendere di più, ma anche creare valore. Ecco alcuni punti chiave dell’anno appena concluso:

Lavoro: sono stati creati oltre 4.500 nuovi posti di lavoro nel 2025, portando la squadra totale a più di 84.000 collaboratori.

Solidità: l’EBITDA operativo (ovvero il margine che indica la salute del business) è salito a 2,3 miliardi di euro , in crescita del 14%.

Ambiente: Action sta facendo sul serio con il pianeta. Ha già ridotto le proprie emissioni dirette del 56% rispetto al 2021, ottenendo la certificazione internazionale SBTi per il suo impegno contro il riscaldamento globale.

Quali sono i piani per il futuro?

Se pensate che il picco sia stato raggiunto, vi sbagliate. Il 2026 si preannuncia ancora più dinamico con almeno 400 nuove aperture in programma e l’ingresso in mercati come la Slovenia.

Ma la vera notizia bomba riguarda il lungo termine: il modello Action punta a sbarcare negli Stati Uniti tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, con l’ambizioso obiettivo di aprire 100 negozi oltreoceano entro il 2030.

“Nel 2025 abbiamo raggiunto un numero di clienti mai visto prima”, ha dichiarato la CEO Hajir Hajji. “Siamo diventati un punto di riferimento in 14 Paesi, mantenendo sempre al centro la strategia della sostenibilità”.