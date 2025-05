Il turismo che esplode in Lombardia, maxi bando da 15 milioni: “Non possiamo permetterci strutture obsolete”

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato oggi i criteri generali per l’attivazione del nuovo bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta”, finanziato con 15 milioni di euro a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027. Una misura concreta a supporto delle PMI del settore turistico, finalizzata alla riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità.

“Con questa misura continuiamo il percorso che ci siamo dati per innalzare la qualità dell’accoglienza lombarda, sostenendo i nostri imprenditori in un salto di competitività che guarda al futuro – dichiara Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia –. Le strutture ricettive non sono semplici edifici, ma il primo biglietto da visita dell’esperienza turistica: per questo vogliamo affiancare chi offre servizi eccellenti con spazi rinnovati, funzionali, attenti alla sostenibilità e all’innovazione”.

Il bando, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300.000 euro per progetto. Gli interventi potranno riguardare sia la riqualificazione di strutture esistenti che la creazione di nuove attività ricettive, con un investimento minimo previsto di 80.000 euro.

“Questa misura si rende ancora più necessaria se guardiamo ai numeri in costante crescita che la Lombardia registra ogni anno nel settore turistico – aggiunge Mazzali –. Non solo crescono i flussi, ma cresce la qualità e l’origine di questo turismo, sempre più internazionale e attento ai dettagli. Per questo non possiamo permetterci di offrire strutture obsolete: dobbiamo rispondere con forza alle nuove esigenze di chi sceglie la nostra regione. Se vogliamo mantenere e consolidare questo successo, dobbiamo continuare a innovare”.

“Il turismo di qualità non si improvvisa: si costruisce passo dopo passo, investendo sulla professionalità degli operatori e sulla capacità delle strutture di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più orientati al benessere, alla bellezza, alla sostenibilità”, conclude Mazzali. “Regione Lombardia continuerà a sostenere con strumenti concreti il nostro sistema turistico, motore economico e culturale che valorizza le bellezze e le identità del territorio”.

Il bando attuativo, contenente le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande, sarà pubblicato a breve sulla piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni: bandi.turismo@regione.lombardia.it