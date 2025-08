In 4 supermercati della Lombardia della catena più famosa arriva il marchio inglese dei cosmetici fatti a mano

eb®, la rete di beauty store del Gruppo Esselunga, annuncia una grande novità per tutti gli amanti della bellezza e del benessere: l’ingresso di Lush nel suo catalogo. Il celebre marchio inglese, noto per i suoi cosmetici freschi e fatti a mano, amplia così la sua distribuzione in Italia grazie a una partnership strategica.

Dove trovare i prodotti Lush?

I prodotti Lush sono già disponibili con uno stand dedicato in alcuni negozi eb® selezionati. Tra le prime sedi a ospitare il brand troviamo i beauty store di:

Corbetta (MI)

Castelletto Ticino (NO)

Corsico (MI)

Lissone (MB)

Pioltello (MI)

Si può inoltre acquistare la selezione di prodotti Lush anche online, sul sito ufficiale ebprofumerie.it, che spedisce in tutta Italia.

L’offerta iniziale e i prodotti imperdibili

Per il lancio, eb® propone una selezione di circa 30 referenze, che include alcuni dei best seller Lush più amati e diverse confezioni regalo. L’obiettivo è quello di ampliare sia l’assortimento che il numero di punti vendita nei prossimi mesi.

Tra i prodotti disponibili, spiccano:

Lo scrub corpo “Rub Rub Rub” , un esfoliante con sale marino e succo di limone.

, un esfoliante con sale marino e succo di limone. Il body spray “Let The Good Times Roll” , che evoca profumi golosi di biscotti e caramello.

, che evoca profumi golosi di biscotti e caramello. La linea “Sticky Dates” , con prodotti per corpo e labbra dal profumo gourmand di vaniglia e caramello.

, con prodotti per corpo e labbra dal profumo gourmand di vaniglia e caramello. “Super Milk”, un balsamo e primer vegano per capelli.

I cosmetici Lush

Lush si distingue nel settore della cosmetica per la sua filosofia basata su ingredienti freschi e artigianalità. I suoi prodotti sono ricchi di vitamine, minerali ed enzimi benefici. Un altro punto di forza del brand è l’impegno per la sostenibilità: molti prodotti sono venduti “nudi”, ovvero senza confezione, e quando necessario, gli imballaggi sono ridotti al minimo e realizzati con plastica 100% riciclata.

Crescita e servizi di eb® profumerie

La rete eb®, parte del Gruppo Esselunga, conta oggi 48 negozi distribuiti in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Oltre a offrire un’ampia gamma di prestigiosi marchi di profumeria e make-up, dal 2019 alcuni beauty store offrono anche servizi e trattamenti estetici in collaborazione con partner di eccellenza. Il sito ebprofumerie.it permette di prenotare questi servizi e di acquistare online in tutta Italia, anche dove i negozi fisici non sono ancora presenti.