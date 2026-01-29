In centro storico, davanti al Lago di Como: l’unica piazza della Lombardia con due hotel 5 stelle lusso

Il panorama dell’hôtellerie di lusso sul Lario sta per vivere una trasformazione senza precedenti. Entro il 2026, il cuore pulsante di Como si trasformerà in un vero e proprio “distretto del lusso”: Piazza Cavour ospiterà ben due hotel 5 stelle lusso posizionati l’uno di fronte all’altro, un unicum che eleva ulteriormente il prestigio internazionale della città.
Palazzo Venezia: l’eleganza di “Villa d’Este La Collezione” in centro
Già operativo dopo un importante cambio di proprietà, Palazzo Venezia rappresenta la prima grande novità. La struttura, un magnifico palazzo dell’800 affacciato sul lungolago, è stata acquisita dal prestigioso marchio Villa d’Este La Collezione.
Il gruppo, che orbita intorno all’iconica Villa d’Este di Cernobbio, ha integrato l’hotel in un portfolio che vanta eccellenze come Villa La Massa a Firenze e i Miralago Luxury Apartments.
L’offerta: 18 stanze tra camere e suite dal design che fonde storia e contemporaneità.
Servizi esclusivi: Gli ospiti possono usufruire delle piscine e dello Sporting Club di Villa d’Este, collegati tramite servizi di transfer dedicati via terra e via acqua.
Continuità: Confermata l’eccellenza dello staff e della cucina, garantendo una transizione fluida verso i nuovi standard di lusso estremo.
Radisson Palazzo San Gottardo: il nuovo gigante dell’accoglienza
Dall’altro lato della piazza, i lavori di riqualificazione del Radisson Palazzo San Gottardo sono ormai alle battute finali. L’imponente struttura, visibile tra via Fontana e via Cairoli, si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento per il turismo internazionale.
Il progetto, gestito da Gbh Collection (famiglia Butti) in partnership con Radisson Hotel Group, non è solo un’operazione architettonica ma un volano economico per il territorio:
Occupazione: Previste circa 120 nuove assunzioni a regime.
Numeri e Servizi: 70 camere, Gym, SPA e un’offerta gastronomica tripartita.
Food & Drinks: Al piano terra il Bistrò e il Caffè Lariano; all’ultimo piano il ristorante gourmet “Radiante” e la spettacolare terrazza “Lumi” per aperitivi con vista mozzafiato sul primo bacino del lago.
Un nuovo volto per il centro storico
L’apertura speculare di questi due giganti del lusso promette di rigenerare l’intero quadrilatero compreso tra Piazza Volta e il lungolago. La presenza di due 5 stelle lusso nella stessa piazza conferma Como come località di punta del turismo del lusso globale, attirando flussi turistici ad alta capacità di spesa e offrendo nuovi servizi di alto livello anche ai cittadini.