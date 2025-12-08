In Lombardia arrivano 4 centri commerciali: quello da un miliardo di euro sembra uscito dalla fantascienza

Nonostante un contesto di mercato che mantiene la cautela, il comparto del commercio al dettaglio guarda al futuro con fiducia. Per il triennio 2025-2028 sono infatti programmate sette nuove aperture di centri commerciali sul territorio nazionale. Questo dato segnale la propensione del settore alla rigenerazione e all’adozione di format maggiormente attrattivi e polifunzionali per i consumatori.

La Lombardia si conferma regione di riferimento in questa espansione, con ben quattro inaugurazioni di grande rilievo previste tra Milano e l’hinterland.

Progetti retail in Lombardia: l’agenda 2026-2028

Nel 2026, l’attenzione si concentrerà su tre importanti nuove aperture in Lombardia:

City Mall di Gallarate (Varese)

Galleria Porta Vittoria di Milano

Iper Tosano di Brescia (che rientra nel totale di 7 nuove aperture).

Questi progetti mirano a potenziare l’offerta commerciale e immobiliare sia del capoluogo economico che del suo hinterland.

Milanord2 Cinisello Balsamo: il mega hub commerciale da 1 Miliardo di Euro

Tra il 2027 e il 2028 sarà la volta di Milanord2 a Cinisello Balsamo (Milano). Questo progetto consoliderà ulteriormente la cintura milanese come polo d’attrazione per il retail fisico di nuova concezione. L’apertura di Milanord2 si preannuncia come un progetto di respiro davvero mondiale.

Milanord2 sarà un imponente hub commerciale e di intrattenimento, frutto di un investimento stimato in 1 miliardo di euro. La vasta area di sviluppo è progettata per ospitare oltre 300 negozi, delineando un polo di attrazione fondamentale per lo shopping in Lombardia.

Accessibilità strategica

La localizzazione di Milanord2 Cinisello Balsamo è cruciale, trovandosi all’intersezione di vie di comunicazione strategiche come la Statale 36 e l’autostrada A4. L’accessibilità sarà garantita anche tramite trasporto pubblico, grazie alla vicinanza tra il capolinea della metropolitana Rossa (M1 Bettola) e la fermata della metropolitana Lilla (M5).

“Sky Plaza”: intrattenimento e funzione sociale

Uno degli elementi più innovativi del nuovo centro commerciale Milanord2 è la realizzazione della “Sky Plaza” centrale. Questa spettacolare piazza e le aree circostanti saranno dedicate a spazi aperti per il tempo libero, il food&beverage, il cinema e attività ludiche a cielo aperto.

Il piano progettuale enfatizza la funzione sociale del polo. L’obiettivo è trasformare Milanord2 in un luogo adatto a ogni età, favorendo l’affluenza di nuclei familiari e creando un forte legame di integrazione con il territorio di Cinisello Balsamo e Monza. Si attende la realizzazione di un impianto viabilistico adeguato per mitigare l’impatto sul traffico.

Tendenze e futuro del retail in Italia: ibrido e di prossimità

L’evoluzione del retail in Italia è determinata da cambiamenti nelle abitudini di spesa. Si registra una crescita significativa per i comparti Food&Beverage e Pet, a dimostrazione della maggiore richiesta di servizi di prossimità e di opzioni ristorative più economiche. Al contrario, il settore del fashion mostra una contrazione strutturale.

I retail park, le high street e i negozi di prossimità stanno guadagnando quote di mercato, risultando i formati preferiti dal 42% dei consumatori grazie alla loro facilità di accesso e alla migliore integrazione urbana.

La visione strategica

Come sottolineato da Gian Enrico Buso (Reno), «Il futuro del retail italiano sarà ibrido, opticanale e di prossimità, basato su esperienze locali, rigenerazione e integrazione tra fisico e digitale. Il retail fisico non sta scomparendo, ma si sta ridefinendo: cresce in qualità, selettività ed efficienza».

La Lombardia, con i suoi progetti di sviluppo a Milano, Gallarate e, in particolare, Milanord2 Cinisello Balsamo, si posiziona come un vero e proprio laboratorio cruciale per la riuscita di questa “nuova normalità” del commercio al dettaglio nel Paese.