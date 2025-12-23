In tutti questi supermercati della Lombardia il 24 dicembre i dipendenti non lavoreranno per almeno un’ora

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Lombardia hanno proclamato una giornata di mobilitazione per mercoledì 24 dicembre 2025. La decisione arriva dopo lo stato di agitazione e il fallimento delle recenti interlocuzioni con Coop Lombardia, giudicate insoddisfacenti per la tutela dei lavoratori.

Le motivazioni della protesta: incertezza e tagli

Nonostante i confronti dei giorni scorsi, secondo i sindacati la Cooperativa non ha fornito risposte adeguate su punti cruciali per il futuro della rete vendita. Le principali criticità rilevate riguardano:

Mancanza di prospettive: Assenza di un piano di sviluppo duraturo e credibile.

Rischio occupazionale: Incertezza sulla salvaguardia dei posti di lavoro e sulla tenuta della rete di vendita nel medio-lungo periodo.

Cessioni di punti vendita: Preoccupazione per le recenti esternalizzazioni a soggetti terzi, che minano la stabilità del gruppo.

Piano di rilancio e condizioni di lavoro

I sindacati chiedono investimenti concreti per evitare il declino commerciale. È necessario puntare su:

Politiche commerciali aggressive e ammodernamento delle filiali. Rilancio delle vendite nei negozi attualmente in crisi. Revisione dell’organizzazione del lavoro, oggi segnata da una flessibilità estrema che grava sugli addetti.

“La disponibilità al confronto non può prescindere dal rafforzamento degli organici minimi e dalla garanzia di una reale conciliazione tra vita privata e lavoro.”, affermano le organizzazioni sindacali.

Modalità dello sciopero del 24 dicembre

Per la giornata di mercoledì 24 dicembre 2025, è previsto uno sciopero di almeno 1 ora per turno in tutti i punti vendita Coop Lombardia.

Tuttavia, le RSU/RSA di ogni singola filiale avranno la facoltà di: