Nel centro commerciale di Milano in vendita a 1,99 euro pacchi mai consegnati. Hai solo 10 minuti per scegliere

Dopo aver conquistato diverse regioni italiane, lo shopping sostenibile e misterioso ritorna in Lombardia. L’innovativo pop-up store della startup francese King Colis sarà presente al Milanofiori Shopping Center a Assago e rimarrà aperto dal 13 al 19 ottobre. Il fenomeno dello shopping a sorpresa riscuote un successo in costante crescita tra giovani e meno giovani, avendo già attratto oltre 115 mila visitatori e venduto 120 tonnellate di pacchi nei mesi scorsi. L’iniziativa continua il suo viaggio all’insegna dell’economia circolare con questa nuova tappa nel capoluogo lombardo.

Migliaia di oggetti ordinati online vengono consegnati nei punti di ritiro ogni giorno, ma per svariati motivi non vengono reclamati dai loro acquirenti, rischiando così di essere distrutti. King Colis è una startup francese che interviene in questo ciclo: recupera i pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili.

Il contenuto di ciascun pacco rimane ignoto fino al momento dell’acquisto, trasformando l’esperienza in una vera e propria caccia al tesoro. Ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro e ogni acquisto compiuto è un gesto concreto a favore dell’economia circolare.

Ai clienti sono concessi 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, con la regola che non potranno essere aperti prima di aver completato l’acquisto. I pacchi vengono venduti a peso in due categorie:

Standard: 1,99 euro ogni 100 g .

. Premium: 2,79 euro ogni 100 g.

All’interno dei pacchi misteriosi è possibile trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile, è ora possibile acquistare online i «fast pass» per saltare la fila, direttamente sul sito ufficiale www.king-colis.com/it.

Ogni anno in Europa, milioni di pacchi ordinati online si perdono o vengono smarriti a causa di errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano regolarmente distrutti una volta che i destinatari venivano rimborsati.

Grazie al modello di King Colis, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia attraverso il suo e-shop che nei pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

Killian Denis, co-founder di King Colis, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è portare il nostro concept ovunque in Europa, tramite negozi pop-up o attraverso il nostro e-shop. I nostri eventi sono ‘occasioni speciali’: una vera e propria caccia al tesoro da condividere con familiari e amici per un’esperienza di shopping all’insegna del divertimento”. Nel solo 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti, consolidando il proprio ruolo nel panorama dello shopping sostenibile.

Tutto ciò accadrà il 13 ottobre dalle 15 alle 20:00 e dal 14 al 19 ottobre 2025, dalle 10 alle 20 a Milanofiori Shopping Center. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.