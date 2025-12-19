La città in Lombardia: “Vieni a vivere da noi, 6mila euro per te”. Successo clamoroso, bando riaperto (e cosa c’entra il Brasile)

Ne avevamo parlato quando venne annunciato il progetto dal nome “Vieni a Vivere a Varese”, il bando della Camera di Commercio che prevede un voucher da 2.000 euro annui per tre anni, esentasse e spendibile negli esercizi locali, rivolto a 18–40enni con nuovi contratti in provincia (indeterminato, part-time o full-time, determinato di almeno 12 mesi, apprendistato). Ebbene il bando è stato riaperto ed esteso fino ai 45 anni di età. Vediamo perché nella spiegazione ufficiale:

Il progetto “Viene a vivere a Varese”, promosso per valorizzare il territorio varesino come luogo attrattivo in cui vivere, lavorare e investire, sta riscuotendo un interesse sempre più crescente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare le opportunità offerte dal territorio in termini di qualità della vita, sistema produttivo, servizi e contesto ambientale, mettendo in luce le sue eccellenze e il suo potenziale di sviluppo, olr

Negli ultimi mesi il progetto ha superato i confini italiani, attirando l’attenzione di media e pubblico estero. In particolare, a seguito di una pubblicazione dedicata all’iniziativa da parte di ANSA Brasile, sono pervenute circa 3.000 richieste di informazioni da cittadini brasiliani, un dato che testimonia concretamente la capacità del territorio varesino di suscitare interesse e curiosità anche oltreoceano.

La risonanza mediatica è stata ulteriormente rafforzata dalla realizzazione di un servizio televisivo dedicato a “Viene a vivere a Varese”, andato in onda all’interno di “Domingo Espetacular”, uno dei programmi di approfondimento più seguiti in Brasile, trasmesso da un’emittente televisiva nazionale RecordTv. Il servizio ha raccontato il territorio varesino, le sue eccellenze e le opportunità offerte a chi sceglie Varese come luogo in cui costruire il proprio futuro personale e professionale.

Alla luce dei risultati ottenuti, il progetto proseguirà con la riapertura dei termini del bando, che introduce importanti novità. Oltre all’ampliamento della fascia di età dei beneficiari, innalzata da 40 a 45 anni, il nuovo bando presenta qualche modifica: l’accesso, insieme agli altri requisiti richiesti, sarà per coloro che abbiano sottoscritto, a decorrere dal 1° luglio 2025, o sottoscrivano un nuovo contratto di lavoro come lavoratore dipendente, sia a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), sia a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi rinnovabili, nonché un contratto di apprendistato, con un’impresa avente sede o unità locale iscritta alla Camera di Commercio di Varese. Sono altresì ammissibili contratti di lavoro subordinato (inclusi contratti di somministrazione) stipulati con imprese non aventi sede legale o unità locale in provincia di Varese, a condizione che la prestazione lavorativa sia resa in via esclusiva, prevalente e continuativa presso la sede o l’unità locale di un’impresa situata nel territorio della provincia di Varese e iscritta alla Camera di Commercio di Varese. Il beneficiario dovrà risultare residente nel territorio della provincia di Varese a decorrere dal 1° luglio 2025 o entro non oltre 90 giorni (effettivi) dalla data di comunicazione dell’ammissione al beneficio.

Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito di Camera di Commercio di Varese.

IL BANDO

COS’È

Camera di Commercio di Varese promuove la seconda edizione del bando “Vieni a Vivere a Varese” con l’obiettivo di favorire l’attrazione e la permanenza di giovani lavoratori nel territorio varesino, valorizzare il territorio, rilanciare la competitività economica e occupazionale, ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro facilitando l’incontro tra imprese e lavoratori.

Le risorse a disposizione ammontano a 300.000,00 euro per il triennio 2026/2028.

A CHI SI RIVOLGE

Possono beneficiare del voucher le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra 18 e 45 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;

compiuti alla data di presentazione della domanda; cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (in caso di cittadinanza extra-UE o apolidia, è richiesto il regolare permesso di soggiorno);

o di uno Stato membro dell’Unione Europea (in caso di cittadinanza extra-UE o apolidia, è richiesto il regolare permesso di soggiorno); nuovo contratto come lavoratore dipendente, a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) o a tempo determinato (di almeno 6 mesi) o contratto di apprendistato, a decorrere dal 1° luglio 2025, con un’impresa con sede o unità locale iscritta alla Camera di Commercio di Varese. Sono altresì ammissibili contratti di lavoro subordinato (inclusi contratti di somministrazione) stipulati con imprese non aventi sede legale o unità locale in provincia di Varese, a condizione che la prestazione lavorativa sia resa in via esclusiva, prevalente e continuativa presso la sede o l’unità locale di un’impresa situata nel territorio della provincia di Varese e iscritta alla Camera di Commercio di Varese.

Il beneficiario dovrà risultare residente nel territorio della provincia di Varese a decorrere dal 1° luglio 2025 o entro non oltre 90 giorni (effettivi) dalla data di comunicazione dell’ammissione al beneficio.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto di 2.000,00 euro annui per ciascuna annualità del triennio 2026/2028, fino a un massimo di 6.000,00 euro per persona fisica, erogato sotto forma di voucher annuale utilizzabile per l’acquisto di diverse tipologie di beni e servizi.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La richiesta di contributo deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ReStart, accedendo tramite SPID, CNS, CIE (prima dell’invio consultare il regolamento del bando e le istruzioni tecniche, entrambi disponibili nella sezione “Documenti” di questa pagina).

Le domande possono essere presentate:

dalle ore 10 del 18 dicembre 2025 alle ore 16 del 31 marzo 2026

Alla richiesta di contributo, generata online in ReStart e sottoscritta con firma digitale (dal richiedente o dall’intermediario), deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

All. A – Modulo di domanda;

Copia del contratto di lavoro/apprendistato;

(eventuale) altra documentazione da cui emerga la sede di svolgimento dell’attività lavorativa (in caso di contratto con impresa che non abbia sede in provincia di Varese);

(eventuale) All. B. – Modulo di procura per l’invio tramite intermediario.

Info

Per informazioni sui contenuti del bando:

Ufficio Attrattività

tel. 0332 295141

mail: vivereavarese@va.camcom.it

Per assistenza tecnica sulla procedura informatica:

InfoCamere

tel. 049 2015200

dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 18:00

assistente virtuale e form di contatto online

I MODULI A QUESTO LINK