La Lombardia ha mostrato le due aziende gioiello: un trionfo l’apertura al pubblico delle fabbriche d’Italia

Open Factory 2025 si conferma l’appuntamento di riferimento per la cultura industriale italiana. La tre giorni di apertura straordinaria delle aziende, promossa da Gruppo NEM Nord Est Multimedia, ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera, si è conclusa con un enorme successo di pubblico, offrendo un viaggio unico tra le eccellenze manifatturiere del Paese.

L’evento ha preso il via venerdì scorso presso la Carraro di Campodarsego (Pd) con il convegno dedicato a “Il capitale umano come motore dello sviluppo industriale e territoriale” ed è proseguito con l’apertura simultanea di numerose aziende in regioni chiave come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Un viaggio nelle fabbriche: l’Italia che produce e innova

Migliaia di persone — tra professionisti, famiglie, studenti e giovani — hanno colto l’occasione per scoprire i segreti custoditi dietro le mura delle imprese. I visitatori hanno esplorato processi produttivi, tecnologie all’avanguardia, materiali innovativi, logiche organizzative, e i percorsi di crescita professionale, insieme ai programmi di welfare aziendale.

Open Factory 2025 ha saputo raccontare un’Italia che produce, innova e crede nel futuro, consolidando il proprio ruolo come principale laboratorio di idee capace di favorire un dialogo fondamentale tra imprese, scuola e università per la valorizzazione del capitale umano e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato.

L’eccellenza manifatturiera della Lombardia: Como e Varese protagoniste

La Lombardia è stata un fulcro cruciale di questa edizione, mettendo in luce la dualità vincente del saper fare italiano: l’incontro tra la tradizione tessile di altissima qualità e l’innovazione tecnica globale.

Como: la tradizione tessile e sostenibilità di Gabel

A Rovellasca, in provincia di Como, Gabel Industria Tessile ha aperto le porte del suo mondo fatto di filati, sostenibilità e bellezza.

Dal 1957, l’azienda è un sinonimo di biancheria per la casa e home living di alta qualità, interamente Made in Italy.

L’attenzione è sulla produzione sostenibile: Gabel è una green company certificata che utilizza solo energia pulita, posizionandosi come leader nel settore tessile sostenibile Como.

Varese: l’innovazione globale delle suole Vibram

Ad Albizzate, in provincia di Varese, il marchio iconico Vibram ha mostrato dove nascono le sue celebri suole in gomma ad alte prestazioni.

Vibram è un punto di riferimento globale per i settori outdoor , lavoro e tempo libero.

Le altre tappe dell’eccellenza industriale in Italia

Oltre alle fabbriche in Lombardia, Open Factory ha offerto un panorama completo delle eccellenze nazionali:

Veneto: Protagonisti gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona (con tour dietro le quinte e l’affascinante dimostrazione dei falconieri), Novation Tech (componenti in fibra di carbonio per automotive e aerospace) e IRSAP (climatizzazione civile a Rovigo).

Friuli-Venezia Giulia: Vetrine di innovazione con Danieli & C. Officine Meccaniche a Buttrio (impianti siderurgici), Ros a Azzano Decimo (lavorazione della lamiera) e SIAP del Gruppo Carraro a Maniago (meccanica di precisione e ingranaggi).

Emilia-Romagna (Parma): Il Gruppo Davines ha aperto il suo suggestivo Davines Village, modello di architettura green e leader internazionale nella cosmetica professionale etica .

Piemonte (Torino): Aurora, nello storico stabilimento del 1919, ha raccontato la tradizione del design italiano e l’artigianalità di alta gamma nella produzione di penne e strumenti di scrittura.

Soddisfazione e prospettive

I promotori hanno espresso grande soddisfazione, confermando che Open Factory non solo si è consolidata, ma ha rafforzato il legame tra imprese, territorio e nuove generazioni, confermandosi come il principale format per la promozione delle eccellenze del tessuto produttivo italiano.