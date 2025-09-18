La multinazionale dei 7.500 supermercati ha inaugurato il nuovo punto vendita in provincia di Como: quasi 1.000 metri quadri

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, ha inaugurato oggi, giovedì 18 settembre, un nuovo negozio a Turate, provincia di Como, in Via Varesina 16, alla presenza di Clerice Roberta Giovanna, vicesindaco del Comune di Turate.

Il punto vendita si estende su una superficie di 915 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. A disposizione dei clienti 108 posti auto gratuiti, di cui 2 riservati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori. Il nuovo negozio ALDI, infine, è certificato classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico della portata di 117,5 kW e di due colonnine per la ricarica delle vetture elettriche della portata di 22 kW.

Il nuovo punto vendita ALDI di Turate nasce da un intervento di riqualificazione che ha visto la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio. L’apertura ha portato anche alla realizzazione di una nuova rotonda e di un marciapiede per migliorare la viabilità, e di una pista ciclabile per favorire la mobilità sostenibile. Inoltre, sono stati piantati nuovi alberi, a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita cittadina.

Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart”, grazie a un assortimento compatto e completo organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità.

Per festeggiare l’inaugurazione, ALDI propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza della propria offerta.

“Spendi meno, vivi meglio”: la spesa da ALDI rappresenta una garanzia di qualità al prezzo più basso possibile, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

La nuova apertura a Turate consolida la presenza di ALDI nel Nord Italia, portando a quota 68 i negozi in Lombardia, di cui 6 nella provincia di Como. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 10 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.148 collaboratori nella regione, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.

A PROPOSITO DI ALDI

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (MN) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 7.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 200.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it