L’azienda comasca dei capolavori d’arredo raduna a Villa del Grumello la super giuria per i Design Award

Porada Arredi, azienda comasca (sede a Cabiate) leader nel settore della produzione di mobili e complementi per l’arredo e POLI.design, Società Consortile del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale, presentano la giuria di esperti che giudicherà le candidature pervenute per decretare i vincitori del Porada International Design Award 2023, giunto alla sua 11esima edizione, che quest’anno ha per tema le diverse tipologie di specchi. Sarà possibile partecipare e consegnare il proprio progetto fino al 31 gennaio 2024.

La giuria sarà composta da:

Tiziano Allievi, Presidente Porada

Bruno Allievi, Socio ed Ex Presidente Porada

Roberto de Paolis, POLI.design

Perla Gianni Falvo, presidente ADI Toscana

Virginie Friedmann e Delphine Versace, studio di interior design Friedmann&Versace

Delfina Cortese, studio di interior design Delfina Design

Ben Spriggs, Editor in Chief Elle Décor UK

Aurelio Magistà, Editor-at-large Door e Design Editor Rep. Design

José Manuel Moreno Jiménez, Direttore Generale Gunni&Trentino

Una commissione di livello internazionale, che il 23 febbraio 2024 si riunirà presso la Villa del Grumello, a Como, valuterà le candidature di professionisti e studenti pervenute da tutto il mondo. Mantenendo sempre un occhio di riguardo verso le determinazioni tipologiche, tecnologiche e morfologiche, le principali caratteristiche con cui la giuria valuterà le opere che gli sfidanti creeranno saranno la ricerca di nuove soluzioni progettuali per la lavorazione del legno massello; sperimentazione sui materiali e le finiture superficiali; originalità dei concept sottoposti, capacità di precorrere i tempi e le abitudini d’uso.

La giuria proclamerà quindi tre vincitori per ciascuna delle due categorie in gara (Professionisti e Studenti). Entro il 23 febbraio 2024 verranno resi pubblici i risultati.

Il montepremi di 10.000 euro verrà così ripartito:

Categoria PROFESSIONISTI:

1° premio: € 3.000

2° premio: € 2.000

3°premio: € 1.000

Categoria STUDENTI:

1° premio: € 2.000

2° premio: € 1.200

3° premio: € 800

Elisabetta Allievi, architetto e parte della famiglia proprietaria di Porada, assegnerà invece il premio “Menzione speciale Giacomo Allievi” del valore economico di € 1.000,00 ad 1 studente o ad 1 professionista il cui progetto si distinguerà per il miglior equilibrio tra tradizione artigianale associata alla lavorazione del legno e design moderno espresso nello sviluppo strutturale e creativo del progetto.