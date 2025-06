L’azienda di trasporto di Como e provincia non solo assume ma offre casa a prezzi bassi: il bando

Non soltanto il posto di lavoro ma anche la possibilità di avere un alloggio in affitto a canoni calmierati. E’ la nuova proposta di Asf Autolinee, la principale azienda di trasporto pubblico di Como e provincia, che così intende rafforzare la propria politica – già intrapresa con l’Academy Asf in partnership con Enaip – di inserimento lavorativo nel proprio organico, procedendo al un’ulteriore selezione di Operatori di Esercizio (Autisti). Si tratta di una ricerca continuativa, che avrà la durata di un anno, con termine il 28 febbraio 2026.

La novità del nuovo bando – scaricabile sul sito aziendale www.asfautolinee.it – è la possibilità, attraverso soluzioni specifiche, di una ricollocazione abitativa dei candidati che avessero bisogno di trasferirsi sul territorio. Asf ha infatti in atto una collaborazione con Fondazione Giovan Battista Scalabrini, che permetterà ai nuovi autisti assunti che ne faranno richiesta di avviare la ricerca di alloggi a canone sostenibile.

Si tratta di abitazioni dislocate principalmente nella città di Como e nei comuni limitrofi, disponibili sulla base con un criterio di rotazione, per un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi.

Fondazione Giovan Battista Scalabrini, nata nel 2004, si rivolge alle persone residenti e operanti sul territorio di Como e provincia. I suoi fondatori sono: Acli Como, Caritas Como, Confcooperative Insubria, Fondazione San Carlo Milano. La Fondazione, con una rete di numerosi partner, si occupa di famiglie fragili tra le quali, ad esempio, lavoratori in situazioni di difficoltà temporanea ma in condizione, con gli opportuni sostegni, di tornare a gestire il proprio progetto di vita in autonomia. L’obiettivo della Fondazione è quello di trovare abitazioni temporanee da mettere a disposizione per il tempo necessario a superare le difficoltà.

Inoltre, il bando di ASF Autolinee, garantisce anche l’assunzione immediata e diretta a tempo indeterminato, con inquadramento che terrà conto dell’anzianità eventualmente maturata nell’ambito del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e del noleggio pullman con conducente (NCC).

Il bando è aperto a persone che godano dei diritti civili e politici e che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego. Sono richiesti diploma di scuola secondaria di primo grado, patente D o DE con punteggio residuo non inferiore a 15 punti, Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.

La selezione è mirata all’inserimento, in base alle posizioni che si apriranno nel corso del periodo di validità del bando, ai depositi di Como (via Asiago-Tavernola e Via Colombo-Lazzago), Cantù, Erba, Bellagio e Menaggio con le rispettive sedi decentrate.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito aziendale www.asfautolinee.it, le persone interessate possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo selezioneautisti@asfautolinee.it entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Massimo Bertazzoli (Amministratore Delegato ASF Autolinee): «La novità del bando per la ricerca di nuovi autisti è la possibilità di offrire ai nuovi dipendenti affitti a canone sostenibile, in via temporanea. Molto spesso, in passato, chi superava le selezioni rinunciava poi al posto di lavoro per le condizioni troppo onerose dei canoni di locazione degli appartamenti sul territorio. Grazie alla collaborazione con Fondazione Scalabrini, l’obiettivo è consentire ai lavoratori che necessitino di un alloggio di non rinunciare più all’opportunità di lavorare per a nostra azienda».

Francesca Paini (Presidente Fondazione Scalabrini): «Sappiamo bene che, oggi, il bisogno abitativo non è più solo delle famiglie fragili, ma si estende anche a tante categorie di lavoratori. Siamo felici per questa nuova collaborazione con ASF Autolinee, che ci ha manifestato questo bisogno per il proprio personale. Siamo sempre alla ricerca di soggetti privati che desiderino affittare le proprie case a Fondazione Scalabrini, un inquilino molto affidabile».