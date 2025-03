Lombardia: trasporti del futuro con il biglietto unico, treni innovativi e riforma della mobilità

Regione Lombardia: Rivoluzione Trasporti con Biglietto Unico Digitale, Nuovi Treni e Riforma Legge 6/2012

La Regione Lombardia si prepara a trasformare radicalmente il sistema di trasporto pubblico locale (TPL) attraverso tre pilastri fondamentali: l’introduzione del biglietto unico digitale, l’immissione in servizio di 214 nuovi treni sulle tratte ferroviarie e la riforma della Legge Regionale 6/2012. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, durante il convegno “Lombardia al centro del movimento: sfide e opportunità” tenutosi a Palazzo Lombardia.

Saluti Istituzionali e Numeri Chiave del Trasporto Lombardo

L’evento ha visto i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa (videomessaggio), del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana (videomessaggio), di Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, di Sandro Sisler, vicepresidente della II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, e del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

I numeri del trasporto lombardo delineano un sistema di vasta portata:

4,4 milioni di persone si spostano ogni giorno tra gomma e ferro.

Trenord trasporta oltre 780.000 passeggeri al giorno.

Più di 2.300 treni giornalieri, che salgono a 3.400 considerando anche i convogli merci, l’Alta Velocità e altri servizi, circolano sulle linee ferroviarie lombarde.

Nel 2024, Trenord ha superato i 200 milioni di passeggeri.

Entro il 2025, 214 nuovi treni saranno in servizio sulle tratte regionali, con 189 già operativi.

Biglietto Unico Digitale: La Rivoluzione della Mobilità

“Entro il 2028, la bigliettazione digitale diventerà realtà in Lombardia”, ha dichiarato l’assessore Lucente. Questo sistema permetterà di viaggiare su qualsiasi mezzo pubblico con un unico titolo di viaggio, pagando solo la tratta effettivamente percorsa tramite un’app. Uno studio di fattibilità è già in corso per questo progetto, che promette di semplificare notevolmente la mobilità dei cittadini.

Riforma della Legge Regionale 6/2012: Verso un Sistema Integrato

Il convegno ha anche affrontato la riforma della Legge Regionale 6/2012, con l’obiettivo di creare una nuova governance del trasporto pubblico locale. La Regione Lombardia intende assumere un ruolo guida, promuovendo la collaborazione tra i diversi operatori e superando la logica della competizione.

Le principali novità includono:

La creazione di un sistema di trasporto integrato che connetta diverse modalità di trasporto.

L’armonizzazione dei titoli di viaggio.

L’implementazione della bigliettazione digitale, che consentirà agli utenti di scegliere il mezzo più adatto, acquistare i biglietti digitalmente e beneficiare della tariffa più conveniente (best fare).

“La bigliettazione digitale e il sistema tariffario integrato saranno una vera rivoluzione” ha detto l’assessore Lucente.

Miglioramento dell’Informazione e Investimenti per la Sostenibilità

La Regione Lombardia prevede di rafforzare l’informazione agli utenti attraverso:

Un manuale di orientamento per i viaggiatori.

L’installazione di nuove fermate, paline e corsie preferenziali per autobus (investimento di 106 milioni di euro).

L’utilizzo di big data e intelligenza artificiale per ottimizzare l’offerta di trasporto.

Inoltre, la Regione continua a investire nella sostenibilità:

Acquisto di 14 treni a idrogeno per la linea Brescia-Edolo (consegna dal 2026).

Acquisto di 16 treni Regio Express per il servizio transfrontaliero Italia-Svizzera (consegna dal 2028).

Potenziamento dei collegamenti aeroportuali con Malpensa e Orio al Serio.

Obiettivi Futuri: Mobilità Efficiente e Accessibile

La Regione Lombardia punta a un sistema di trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e accessibile, con:

Un sistema tariffario equo.

Nodi di interscambio efficienti.

Incentivi per la mobilità alternativa (voucher per biciclette e monopattini in sharing).

“Il nostro obiettivo è creare un sistema di trasporto al servizio dei cittadini, in cui l’utente possa pensare solo a viaggiare”, ha concluso l’assessore Lucente.