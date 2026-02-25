Lombardia e turismo, alla reception degli hotel arriva un cliente speciale: l’intelligenza artificiale

L’innovazione tecnologica si mette al servizio dell’ospitalità varesina con un percorso formativo d’avanguardia pensato per trasformare il modo in cui le strutture ricettive interagiscono con i propri ospiti. Con l’evento “Dal check-in al check-out: quando l’IA entra in hotel”, Fondazione Varese Welcome insieme a Camera di Commercio di Varese, attraverso il suo PID (Punto Impresa Digitale), promuovono due giorni dedicati interamente all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali del settore turistico.

L’iniziativa, divulgata anche grazie al supporto di Federalberghi, si terrà il 2 e il 3 marzo prossimi nella Sala Giunta della sede camerale di piazza Monte Grappa, 5 (VA), vuole essere un vero e proprio cantiere di strumenti pratici. Il percorso è stato strutturato per fornire a hotel, bed & breakfast, agriturismi e strutture extra-alberghiere le competenze necessarie per ottimizzare l’operatività interna, potenziare il marketing e rendere più fluida la gestione delle prenotazioni e della comunicazione digitale.

Il presidente di Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, sottolinea l’importanza di questo passaggio strategico per il territorio: “L’intelligenza artificiale spesso vista come una minaccia alla professionalità, se utilizzata ed istruita nel modo corretto rappresenta un potente alleato capace di sollevare l’operatore dai compiti più ripetitivi per permettergli di tornare a fare ciò che sa fare meglio: accogliere l’ospite con calore e cura. Con questo percorso vogliamo fornire alle nostre imprese strumenti concreti, passando dalla comprensione della teoria alla creazione di veri e propri agenti digitali personalizzati, capaci di gestire recensioni e prenotazioni in modo intelligente, garantendo così un vantaggio competitivo fondamentale nel mercato globale del turismo”.

Il programma, curato dagli esperti di Digitiamo, si svilupperà in due momenti distinti e complementari. La giornata di lunedì 2 marzo sarà focalizzata sui fondamenti dell’IA e sulle strategie di comunicazione più efficaci per dialogare con le nuove tecnologie, mentre martedì 3 marzo, l’aula si trasformerà in un laboratorio operativo. In questa seconda fase, i partecipanti avranno l’opportunità di costruire “agenti intelligenti” su misura, progettati specificamente per le attività di marketing e per l’automazione strategica dei processi ricettivi.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione online, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Fondazione e Camera di Commercio invitano tutti gli operatori interessati a cogliere questa opportunità di aggiornamento professionale registrandosi tramite il seguente link