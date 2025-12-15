Lombardia, il maxi supermercato apre uno store tutto dedicato alla ‘schiscetta’ (e alla spesa d’emergenza)

Crai inaugura a Milano, precisamente in via Monfalcone 22 (zona Udine), il primo store CraiGo, un format innovativo e specializzato che intercetta i consumi “fuori casa” con particolare attenzione alle “schiscette”. L’apertura coincide con la vicinanza alla nuova sede centrale del Gruppo, tra i leader della GDO italiana.

Il nuovo market è operativo tutti i giorni con i seguenti orari: dalle 7:30 alle 21:00, con la sola eccezione della domenica, giorno in cui la chiusura è fissata alle 13:30.

Il concept CraiGo – che deriva proprio dal termine inglese ‘to go’ (da asporto) – è stato pensato per intercettare i consumi rapidi e le soluzioni pasto veloce di chi lavora o è in movimento.

Ad un prezzo accessibile si può trovare una soluzione pasto molto economica e anche salutare. Per cui si è spinto su prodotti e lavorazioni semplici, soprattutto con frutta e verdura tagliata al momento o preparata in store, e insalate,” ha aggiunto Ibba.

Il duplice obiettivo del modello è chiaro: “Garantiamo anche una semplice spesa di ‘emergenza’. Questo modello non vuole avere l’ambizione di essere un negozio per una spesa completa, ma nel momento in cui ho bisogno di qualcosa, qui trovo qualcosa velocemente e in modo rapido,” ha detto l’Ad

All’interno del negozio, l’intera offerta è organizzata per agevolare un acquisto rapido e in autonomia, basandosi su un sistema totalmente self-service.

Il banco espone pasti pronti adatti ai diversi momenti della giornata, dalla colazione all’aperitivo, includendo:

Piatti pronti

Opzioni take away come insalate e frutta fresca

Wrap e panini farciti

Bibite fresche, smoothies e centrifugati

La collaborazione con Lavazza permette inoltre di acquistare caffè e bevande calde da asporto, scegliendo miscela e modalità di preparazione. Gli spazi dedicati alla pausa pranzo integrano microonde per scaldare i pasti, acqua calda per la preparazione dei noodles e, fondamentale per la clientela che lavora, wi-fi gratuito per consultare mail e messaggi. Il sabato, gli studenti universitari possono usufruire di uno sconto del 10%.

Il nuovo format CraiGo sarà esteso ad altre metropoli italiane nel corso del 2026. Il 2025 di Crai è stato estremamente soddisfacente, con previsioni di fatturato per il 2026 che si avvicinano ai 4 miliardi di euro. I prossimi anni saranno cruciali per la fase di espansione. Si stima che l’anno prossimo saranno aperti più di 50 punti vendita in tutta Italia.