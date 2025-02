Lombardia regina alla Bit tra Franciacorta, Lago di Como, Valtellina e Brianza: gioielli per 53 milioni di visitatori

Torna a Fiera Milano da oggi 9 febbraio a martedì 11, l’appuntamento con la Bit – Borsa internazionale del turismo, la tradizionale fiera che riunisce operatori esteri, enti e destinazioni provenienti da tutto il mondo. A inaugurare lo stand della Lombardia – che dalle montagne al Lago di Como fino alla Franciacorta mette in mostra i suoi gioielli al Padiglione 11, Stand E02-B01 – sono stati questa mattina il presidente Attilio Fontana e l’Assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali (nella foto).

NEL 2024 RECORD DI 53,5 MILIONI DI PRESENZE: LA LOMBARDIA SI CONSOLIDA COME DESTINAZIONE GLOBALE – “Quest’anno la Lombardia arriva alla BIT 2025 forte di un successo che è una realtà consolidata – afferma l’Assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Barbara Mazzali –. Il 2024 ha segnato un nuovo record: 53,5 milioni di pernottamenti, di cui ben il 67% generato da visitatori internazionali. Una crescita che non si arresta: +9,42% rispetto all’anno precedente, con un incremento di 3,1 milioni di soggiorni. Anche gli arrivi hanno registrato numeri impressionanti, raggiungendo i 19,2 milioni, con una predominanza di turisti stranieri (oltre il 63%). Oggi la Lombardia non è più soltanto una meta, ma una vera e propria destinazione globale, capace di attrarre viaggiatori da ogni angolo del mondo. Merito di un’offerta turistica che ha saputo evolversi, affiancando il richiamo senza tempo di Milano e dei suoi grandi eventi a un’ospitalità diffusa, che accende i riflettori sulle meraviglie più autentiche del territorio. Dai paesaggi alpini della Valtellina alle colline punteggiate di vigneti della Franciacorta, fino ai tesori rinascimentali del Mantovano, ogni angolo della Lombardia racconta una storia di bellezza, tradizione e innovazione. E sono proprio queste storie, fatte di eccellenza, che oggi portiamo alla BIT, testimoniando il ruolo sempre più centrale della Lombardia nel panorama turistico internazionale”.

GIUBILEO E OLIMPIADI: LA LOMBARDIA SI RACCONTA TRA DESIGN, GRANDI EVENTI E NUOVI ITINERARI – Il Salone del Mobile è ancora lontano, ma il design lombardo è già protagonista alla BIT 2025. Lo stand di Regione Lombardia – un’area espositiva di oltre 700 metri quadrati – si distingue per l’eleganza e l’innovazione del ‘Made in Lombardia’, grazie alla collaborazione con l’azienda BertO, eccellenza dell’arredo italiano. Un palcoscenico di primo livello che ospita 48 co-espositori, tra cui 12 stakeholder istituzionali impegnati nella valorizzazione del territorio e 36 seller pronti a promuovere e commercializzare l’offerta turistica lombarda a livello internazionale.

Durante i tre giorni della fiera, questo spazio diventa il cuore pulsante del turismo regionale, con una programmazione ricca di eventi che mettono in luce le grandi opportunità del 2025 e del 2026. Dai percorsi spirituali pensati per il Giubileo 2025, che guideranno i pellegrini attraverso le meraviglie storiche e artistiche della Lombardia, fino all’attesissimo appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che accenderanno i riflettori mondiali sulle montagne lombarde. Non mancano, inoltre, nuove proposte per scoprire il lato più autentico della regione, tra esperienze enogastronomiche, borghi nascosti e itinerari immersi nella natura.

VIAGGIO NEI SAPORI DELLA LOMBARDIA: DALLA FRANCIACORTA ALLE MONTAGNE – “Alla BIT 2025 la Lombardia non si racconta solo con immagini e numeri, ma anche con il linguaggio più immediato e universale: il gusto- sottolinea Mazzali-. Tra le grandi protagoniste dello stand regionale c’è l’enogastronomia, una vera e propria esperienza che affonda le radici nella cultura e nella tradizione del territorio”. Oggi i riflettori sono puntati sulla Franciacorta, fiore all’occhiello del panorama vitivinicolo italiano e simbolo di un’eccellenza che è anche un formidabile motore per il turismo. Un appuntamento imperdibile, che prende vita con lo show-cooking dello chef Enrico Turla, maestro nel trasformare ingredienti semplici in piatti raffinati, e con la degustazione curata da ERSAF, un viaggio sensoriale tra “Aromi, profumi e sapori delle Montagne di Lombardia.

“La Franciacorta è molto più di un’etichetta di prestigio – spiega l’Assessore regionale–. È un successo che racconta la forza di un territorio, il ‘Made in Brescia’ che ogni anno porta nel mondo oltre 20 milioni di bottiglie. Ma non è solo una storia di numeri e bollicine: il vino qui è cultura, identità, e soprattutto un formidabile motore per il turismo. Sempre più visitatori scelgono la Lombardia per vivere un’esperienza enogastronomica autentica, tra vigneti, cantine e borghi straordinari. È questo il nostro valore aggiunto: un’offerta che sa coniugare gusto, paesaggio e ospitalità di eccellenza”.

IL ‘LOMBARDIA STYLE’ CELEBRA LE IMMAGINI DI UNA REGIONE NASCOSTA – Alla BIT 2025, la Lombardia si mostra in una luce diversa, attraverso lo sguardo di chi la vive ogni giorno. Oggi pomeriggio è prevista la premiazione del concorso fotografico e videomaker ‘Lombardia Style’ ha dato voce a un racconto autentico della regione, fatto non dai grandi maestri dell’obiettivo, ma da appassionati, viaggiatori e cittadini comuni, capaci di cogliere l’anima più intima e nascosta del territorio. I lavori premiati entreranno a far parte della nuova campagna di promozione ‘Lombardia Style’, un’iniziativa nata per valorizzare non solo le mete più celebri, ma anche gli angoli meno conosciuti, i dettagli silenziosi che sfuggono ai riflettori, le atmosfere che si rivelano solo a chi ha il tempo di osservare davvero. Un modo per raccontare la regione con occhi diversi, attraverso immagini che parlano di strade dimenticate, borghi immersi nella quiete, riflessi d’acqua nascosti tra la vegetazione, montagne che si accendono all’alba lontano dalle piste affollate.

“Spesso il turismo si concentra sulle destinazioni più note, ma la bellezza della Lombardia sta anche nei suoi luoghi segreti, in quelli che non sempre finiscono sulle copertine delle guide – fa presente Mazzali–. Questo concorso ha dato spazio a chi ha saputo fermarsi, guardare e raccontare ciò che solitamente resta ai margini delle rotte più battute. È il segno di un turismo che non è solo movimento, ma anche scoperta, stupore e riscoperta di angoli che meritano di essere vissuti”.

VINO, SAPORI E ARTIGIANATO: LA LOMBARDIA COME ESPERIENZA DA VIVERE – Il turismo non è solo vedere, è toccare, assaporare, immergersi in un territorio fino a sentirlo proprio. Alla BIT 2025, il viaggio nella Lombardia autentica prosegue lunedì con tre temi che definiscono l’identità della regione: artigianato, turismo lacustre ed enogastronomia. “L’arte del saper fare sarà al centro di ‘Artigiani 4.0’, un incontro che racconta come le botteghe lombarde abbiano saputo trasformare tradizione e innovazione in un valore turistico-enfatizza Mazzali-. Qui, il visitatore non è solo spettatore, ma parte di un’esperienza che lo porta a scoprire i segreti di mani sapienti, capaci di dar vita a tessuti, ceramiche, gioielli e mobili che il mondo ci invidia”.

I laghi, cuore pulsante dell’economia turistica, saranno il focus dell’evento ‘Turismo lacustre, volano di economia territoriale’. Garda, Como, Maggiore, Iseo: non solo scenari da cartolina, ma veri e propri poli attrattivi, in grado di coniugare lusso, sostenibilità e crescita economica. Oggi il turismo d’acqua dolce è tra i segmenti in maggiore espansione, e la Lombardia ne è la capitale indiscussa.

A chiudere la giornata, un tema che parla direttamente al cuore e al palato: ‘Il futuro del turismo passa dalle Strade del Vino e dei Sapori’. Il vino non è solo un prodotto, è un viaggio tra filari ordinati e cantine storiche, tra degustazioni e racconti di terra. Dalla Franciacorta alla Valtellina, dall’Oltrepò Pavese al Mantovano, l’enogastronomia è un patrimonio che attira viaggiatori alla ricerca di autenticità. E in Lombardia, l’autenticità ha sempre il sapore delle cose fatte bene.