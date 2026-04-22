Lombardia, rivoluzione per la regina delle montagne: nuova galleria e strada tutta nuova

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera in cui esprime parere favorevole in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nazionale relativo al progetto definitivo per la ricongiunzione dei due versanti della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola al Passo del Tonale, nel Comune di Ponte di Legno (Brescia).

Nello specifico, il provvedimento dà il via libera alla modifica della viabilità esistente e alla realizzazione di una galleria artificiale e di infrastrutture per la ‘viabilità accessoria’, ambito che comprende opere stradali o legate a servizi connessi, progettati per migliorare la funzionalità della rete viaria principale. L’obiettivo dell’intervento è risolvere le criticità relative agli attraversamenti pedonali e alla gestione delle soste per raggiungere gli impianti di risalita del comprensorio.

ASSESSORE MAIONE: DECONGESTIONIAMO NODO CRITICO PRESERVANDO AMBIENTE

“Questa delibera – sottolinea l’assessore Maione – conferma l’impegno di Regione Lombardia nel garantire la massima compatibilità ambientale delle infrastrutture necessarie a una miglior accessibilità e allo sviluppo del nostro territorio. Stiamo approvando un intervento di integrazione tra sicurezza viabilistica e tutela del paesaggio montano. L’obiettivo è decongestionare un nodo critico, migliorando la qualità dell’aria e riducendo le emissioni da traffico. Lo sviluppo infrastrutturale può e deve camminare di pari passo con attenzione alle situazioni problematiche e agli effetti ambientali che queste determinano”.

L’intervento, che interessa la località ‘Case Sparse’ del Tonale, rappresenta il primo lotto di un’opera strategica per il territorio ed è proposta dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come intervento di legacy olimpica. Il progetto mira a risolvere i cronici problemi di congestione e sicurezza stradale causati dall’intenso attraversamento pedonale e sciistico tra i due versanti del Passo del Tonale, specialmente durante i fine settimana.

Rispetto a quanto emerso su alcuni organi di stampa, la delibera non prevede alcuna lottizzazione privata a destinazione turistico-ricettiva né l’allontanamento dei parcheggio esistente P1 dalla torbiera.

Il nuovo tracciato della SS42 si svilupperà per circa 715 metri, con i seguenti interventi:

– nuova galleria artificiale di circa 100 metri all’altezza della cabinovia del Presena

– creazione di nuovi accessi alle aree di parcheggio P1 e P

– riqualificazione della sede stradale con nuove piazzole per il trasporto pubblico e percorsi pedonali protetti da guard-rail per garantire la totale sicurezza dei turisti e dei residenti.

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), autorità competente per la chiusura del procedimento di VIA statale.