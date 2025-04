Como, clamoroso nella storica azienda tessile: il colosso Chanel entra in Mantero Seta

[Aggiornamento: dopo la pubblicazione di questo articolo il quotidiano La Provincia è uscito con ampia intervista al presidente di Mantero Seta che conferma tutte le anticipazioni/indiscrezioni riportate qui sotto]

Un’operazione di enorme rilevanza per il territorio, per la sua economia e soprattutto per il settore tessile a livello internazionale.

L’indiscrezione è di queste ore ed è da più parti molto circostanziata. Il 2 aprile 2025 Chanel International Bv, colosso della moda che non ha certo bisogno di presentazioni, è diventata socia della storica azienda comasca Mantero Seta acquisendo una quota di minoranza. Nei mesi scorsi sono state molte le voci circolate sulla trattativa, ora siamo alla certezza. Chanel peraltro è da oltre 50 anni importantissimo cliente di Mantero.

La notizia è già stata condivisa con i dipendenti e con le Rsu, nelle prossime ore sarà ufficializzata dalle due aziende con comunicati ufficiali. La famiglia Mantero resta ovviamente alla guida della storica impresa tessile lariana, il presidente è Franco Mantero.

E’ del tutto evidente come l’ingresso nel capitale di Chanel (le voci sono diverse ma si parla di una quota oscillante tra il 30 e il 40%, plausibilmente il 35) sia un gigantesco acceleratore per crescita e sviluppo in un settore come quello della moda e del lusso internazionale che diventa ogni anno sempre più complesso ed esigente. Da ricordare, peraltro, che Chanel ha scelto il Lago di Como per la sfilata più importante, presenterà la collezione Resort il prossimo 29 aprile a Villa d’Este: qui i dettagli.

Mantero è un’azienda tessile familiare fondata nel 1902 da Riccardo Mantero, a Como. Mantero tesse, tinge, stampa e confeziona con amore i suoi capi contribuendo ad accrescere il prestigio del distretto tessile di Como, i cui standard di qualità e raffinatezza sono, da sempre, i più alti nel mondo. La storia di Mantero è una storia di eccellenza artigianale che si tramanda da quattro generazioni. Il suo nome è presente nel Registro delle Imprese Storiche che premia le imprese ultracentenarie capaci di trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali, basati sul rispetto dell’ambiente e delle persone [qui altri dettagli].