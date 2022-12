Monte San Primo, in 300 sulla neve per dire “no” ai nuovi impianti sciistici

Un serpentone di persone, domenica mattina, si è incamminato sulla prima neve caduta sul Monte San Primo per ribadire il ‘no’ agli impianti sciistici previsti da Regione Lombardia che ha di recente finanziato l’accordo per il rilancio economico, sociale e territoriale finalizzato alla realizzazione del progetto “Oltrelario: il Triangolo Lariano meta dell’outdoor”. Tutto in collaborazione con il Ministero, la Comunità Montana del Triangolo Lariano, il Comune di Bellagio e il GAL Lago di Como.

La mobilitazione delle associazioni ambientalisti e dei cittadini comuni dunque prosegue. Di recente è inoltre nato il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” formato da 19 associazioni che hanno sottoscritto un Appello per opporsi al progetto (qui tutti gli approfondimenti). Il neonato comitato si oppone al progetto previsto nell’ambito di una serie di interventi finanziati con ben 5 milioni di fondi pubblici.

E ieri erano in 300 a manifestare sulla neve, come testimoniano le immagini del “Circolo Ambiente Ilaria Alpi”, proprio nei luoghi che dovrebbe vedere la realizzazione dell’intervento