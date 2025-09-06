Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

E’ morto Alfredo Ambrosetti il visionario che ha ideato il Forum Mondiale in corso in questi giorni a Cernobbio

  • 20:34

E’ morto oggi il Cavaliere Alfredo Ambrosetti a 94 anni. Nato a Varese il 25 giugno 1931. Ambrosetti è stato una figura di riferimento del panorama economico e imprenditoriale italiano e internazionale e ha ideato il celeberrimo The European House Ambrosetti. Proprio in questi giorni si sta svolgendo a Cernobbio la 51esima edizione, ospitato come sempre nella splendida Villa d’Este (qui i racconti).

Il Forum nacque nel 1975, e puntualmente ogni anno richiama personaggi d’importanza mondiale come capi di Stato, premi Nobel, manager e intellettuali. Il mondo si incontra a Cernobbio per discutere di temi attuali che spaziano dall’economia, politica, scienza alla cultura.

La notizia è stata data in diretta sta sera dalla giornalista Monica Maggioni durante il programma di Rai Uno “Power and Rules: qual è il bilancio tra la nuova america e la vecchia Europa”.

Aggiornamenti a seguire.

