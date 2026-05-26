Prima 6mila euro per andarci a vivere con mutuo incredibile, ora la Provincia lombarda ti aiuta pure a cercare lavoro

Camera di Commercio di Varese ha siglato una convenzione con alcune delle principali agenzie interinali del territorio (Randstad, Openjobmetis, Adecco, E-work e Manpower).

In piena continuità con gli enti istituzionali di riferimento per l’orientamento e l’occupazione, già integrati nel circuito di “Vieni a Vivere a Varese”, questa nuova convenzione punta a superare il “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro, un fattore che rallenta la crescita del tessuto produttivo locale: secondo i dati Istat del 2025, infatti, il mercato del lavoro in provincia di Varese registra un tasso di disoccupazione del 3%, mentre le difficoltà di reperimento di manodopera hanno raggiunto il 51% (dati Sistema Informativo Excelsior).

L’accordo nasce anche per dare una risposta concreta alle numerose richieste di persone che hanno espresso il forte desiderio di trasferirsi e lavorare in provincia di Varese.

Il progetto Vieni a Vivere a Varese punta a creare una rete per aiutare, assistere e facilitare il reperimento di nuova forza lavoro, attrarre residenti e, al tempo stesso, trattenere chi già studia qui e coloro che vivono anche professionalmente il nostro territorio.

Non si tratta di un’iniziativa che risolva i problemi, ma uno stimolo al territorio a dare il meglio e a creare le condizioni per continuare a crescere sul piano socioeconomico. Dopo aver attivato partnership con le agenzie immobiliari per l’accesso alla casa e con il sistema bancario per agevolare l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione, Camera di Commercio interviene ora su un altro pilastro fondamentale per chi decide di cambiare vita: l’inserimento lavorativo, perfezionando i servizi di orientamento e collocamento professionale per far fronte alle tante richieste di occupazione.

“Il cuore di questa iniziativa sta nella capacità di fare rete per rispondere alle urgenze del nostro sistema economico – sottolinea il Presidente di Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello – Le nostre imprese faticano a trovare competenze e le agenzie per il lavoro offrono un servizio di mediazione lavorativa, aiutando i candidati a trovare occupazione e gli imprenditori a selezionare i profili giusti. In questo modo facilitiamo l’accesso al voucher. Abbiamo messo in moto un sistema che, seppur continuamente perfezionabile, offre oggi risposte complete a chi sceglie il territorio di Varese”.

L’efficacia della strategia è emersa già dai numeri dei primi sette mesi di sperimentazione: sono già circa una settantina le domande presentate e una cinquantina i beneficiari già ammessi al voucher, con richieste in costante afflusso destinate a proseguire fino a esaurimento dei fondi stanziati.

Il progetto dimostra inoltre una forte capacità di attrazione internazionale e interregionale. I nuovi profili che hanno scelto la provincia di Varese arrivano sia dall’estero (Francia, Spagna, Austria, Svizzera e Brasile) sia da un ampio ventaglio di regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Umbria, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Piemonte e la stessa Lombardia.

Le competenze attratte sono andate a colmare i vuoti d’organico anche nei settori dove il mismatch si fa sentire maggiormente: settore manifatturiero e high-tech (industria metalmeccanica, aerospaziale e manifatturiera), quello dei servizi e innovazione (tecnologia, IT, consulenza professionale, servizi finanziari), nell’ambito del welfare e territorio (servizi socio-sanitari e assistenziali) e dei canali di consumo e logica di rete (commercio, ristorazione, GDO, organizzazione eventi, logistica e trasporti).

Con questa nuova alleanza tra pubblico e privato, Camera di Commercio di Varese ha come obiettivo quello di rispondere alle sfide demografiche e occupazionali del presente, proponendo un modello di attrattività territoriale capace di trasformare la provincia di Varese in un hub attrattivo per i lavoratori e abitanti del futuro.

Le persone interessate a entrare in contatto con le Agenzie per il lavoro convenzionate possono compilare l’apposito form sul sito www.vieniavivereavarese.it.