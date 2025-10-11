E’ in Lombardia il parco divertimenti dell’anno: incoronazione per Movieland – The Hollywood Park

Dopo il clamoroso successo dell’edizione precedente, Movieland – The Hollywood Park si è riconfermato protagonista assoluto sulla scena italiana ed europea del divertimento, portando a casa i premi più prestigiosi ai Parksmania Awards 2025. La 24ª edizione del rinomato riconoscimento, che celebra l’eccellenza tra i parchi divertimento d’Italia e d’Europa, ha visto la cerimonia ufficiale di premiazione svolgersi a Mirabilandia venerdì 10 ottobre. L’evento ha riunito i vertici dei principali parchi tematici e le aziende leader del settore amusement.

Movieland – The Hollywood Park Eletto “Parco dell’Anno” 2025

Il prestigioso titolo di “Parco dell’Anno” 2025 è stato assegnato a Movieland Park, a testimonianza di una realtà in continua e rapida evoluzione. Il parco, stagione dopo stagione, è riuscito a sorprende il pubblico con un’offerta sempre più ricca e diversificata, pensata per visitatori eterogenei e internazionali.

Il riconoscimento premia gli investimenti e la creatività che hanno caratterizzato la stagione, a partire dalla nuova attrazione K6 – The Royal Intelligence Agency, un’esperienza immersiva e dinamica che ha ridefinito il concetto di thrill cinematografico. Fondamentali sono stati anche l’elegante e coinvolgente spettacolo Love Angeles e l’innovativo evento serale Sky Parade. Tutti questi elementi rappresentano la concreta e costante ricerca di qualità, creatività e coinvolgimento che contraddistingue il parco. Grazie a una visione chiara e alla maniacale attenzione per l’esperienza del visitatore, Movieland consolida così il proprio ruolo di attore protagonista nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Sky Parade, “Miglior Show Outdoor” 2025: Il Cinema si Illumina di Droni

Non solo Parco dell’Anno. Movieland Park si è aggiudicato anche il premio per il “Miglior Show Outdoor” 2025 grazie a Sky Parade. Lo show serale ha trasformato la Main Street del parco in un suggestivo palcoscenico sotto le stelle.

Sky Parade ha letteralmente incantato il pubblico con una combinazione spettacolare e high-tech che unisce le musiche iconiche del cinema, droni coreografici, laser, sofisticati sistemi di video mapping ed effetti speciali di ultima generazione. L’esperienza multisensoriale offerta rende la chiusura di giornata un momento indimenticabile, emozionando spettatori di tutte le età e rendendo omaggio alla magia del cinema e alla forza evocativa di luce e musica, elementi centrali nel DNA di Movieland.

Premio Speciale della Giuria: Scorpion a Caneva – The Aquapark

La giuria dei Parksmania Awards 2025 ha inoltre voluto assegnare un importante Premio Speciale a Scorpion, la grande novità introdotta a Caneva – The Aquapark. Con un’altezza di 24 metri e un percorso di 320 metri, affrontato a bordo di gommoni multiposto, Scorpion non è solo un’attrazione ad alta adrenalina ma rappresenta una significativa evoluzione nel mondo del divertimento acquatico. Il successo è completato dalla nuova area interamente rinnovata, che include punti ristoro e zone relax studiate per offrire al pubblico di Caneva un’esperienza completa e confortevole.

Movieland: Un Futuro di Emozioni e Innovazione Cinematografica

I numerosi riconoscimenti ricevuti ai Parksmania Awards 2025 evidenziano ancora una volta la visione innovativa di Movieland Park, che continua a rinnovarsi e a sorprendere i suoi visitatori con esperienze immersive, tematizzazioni cinematografiche di altissimo livello e spettacoli unici in Italia. Un percorso di crescita costante che riafferma il parco come punto di riferimento essenziale del divertimento in Italia, dove ogni nuova stagione si configura come un nuovo film tutto da vivere.