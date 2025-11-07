Nasce il polo industriale da 100 milioni di euro per una delle delizie simbolo Lombardia: obiettivo il mondo

Fratelli Beretta punta a rafforzare il mercato della bresaola creando BFood delle valli, un nuovo polo produttivo che riunisce Del Zoppo e Panzeri, imprese storiche della bresaola della Valtellina e della Valchiavenna.

Sinergie industriali e di ricerca per la bresaola

Con oltre 100 milioni di euro di fatturato complessivo, due stabilimenti di produzione e due di affettamento per un totale di 13 linee produttive, nasce quindi una realtà industriale che integra due marchi simbolo della qualità e della cultura gastronomica delle valli alpine, sotto una visione condivisa e orientata all’innovazione e al futuro. Socio di maggioranza di entrambe le realtà, Fratelli Beretta ha promosso questa integrazione per creare sinergie industriali e di ricerca, innovazione e sviluppo in un mercato della bresaola tradizionalmente poco incline alla diversificazione e che mostrava da qualche tempo segnali di flessione.

È stato infatti da tempo intrapreso un lavoro di ricerca e sviluppo per riproporre la qualità e il sapore della bresaola secondo modalità di consumo più attuali e accattivanti, lanciando sul mercato prodotti quali la bresaola alla julienne per arricchire le insalate o i Rolls con il formaggio adatto per snack ed aperitivi.

Valorizzazione delle specificità territoriali: Valtellina e Valchiavenna

Grazie a una presenza geografica che fa di BFood delle valli l’unico gruppo a presidiare contemporaneamente la Valtellina e la Valchiavenna, la nuova realtà – operativa a partire dal 1° gennaio 2026 – valorizzerà le peculiarità produttive e le specificità territoriali che caratterizzano la bresaola, preservandone la tradizione. Con l’obiettivo di rafforzare il legame con i territori d’origine, i brand esistenti e le loro filiere produttive, le famiglie Moro, Panzeri e Beretta, resteranno infatti parte integrante della compagine sociale la cui governance vedrà Mario Moro e Nicolò Panzeri in qualità di amministratori delegati mentre la presidenza sarà saldamente nelle mani della Famiglia Beretta.

3 milioni di investimenti nei prossimi due anni per BFood

La nuova realtà, capace di coniugare le competenze produttive di Del Zoppo e Panzeri con la solidità e la capacità di sviluppo del Gruppo Beretta, potrà contare su importanti investimenti: 3 milioni nei prossimi due anni, in nuove tecnologie, linee produttive, software di gestione con l’obiettivo di rendere la bresaola un alimento sempre più versatile, adatto a ogni occasione di consumo e momento della giornata e capace di rispondere alle richieste nutrizionali dei consumatori più esigenti.

Una sfida condivisa per l’eccellenza alimentare

L’operazione si inserisce nella strategia di consolidamento e valorizzazione delle eccellenze del Gruppo Beretta che offre 24 Dop e Igp commercializzate, di cui 16 prodotte in proprio.

“Con BFood delle valli vogliamo dare continuità e nuovo slancio a due storie imprenditoriali che hanno contribuito a fare grande la bresaola italiana – ha dichiarato Vittore Beretta, presidente di Fratelli Beretta. – La nostra visione è quella di unire tradizione e innovazione per valorizzare un prodotto simbolo della Valtellina e della Valchiavenna. Questo progetto rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del Gruppo Beretta e nella nostra missione di promuovere l’eccellenza alimentare italiana nel mondo”.

“Siamo orgogliosi e molto motivati nell’accogliere la sfida di creare una nuova realtà in una terra che ci rappresenta e ci ospita da sempre – ha detto Mario Moro, amministratore delegato di Del Zoppo –. Come imprenditore di questa valle ho sempre sostenuto l’importanza strategica di supportare progetti nuovi. Poter contare oggi sulla collaborazione, l’esperienza e le risorse di un partner come Beretta e di un socio come Panzeri rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese e per il territorio”.

“BFood delle valli rappresenta tutti i valori che contraddistinguono il nostro operato – ha dichiarato Nicolò Panzeri, amministratore delegato di Panzeri – il rispetto del territorio che ci ospita, il valore delle tradizioni sulle quali abbiamo costruito la nostra storia, l’importanza di innovarsi per portare avanti il cuore del nostro prodotto unico nel mondo e il ruolo fondamentale della collaborazione per creare sviluppo e crescita nel nostro territorio”.