Nel centro commerciale lombardo si gioca e si fanno anche i compiti delle vacanze (con sconti per i dipendenti)

Con l’arrivo dell’estate e la chiusura delle scuole, molte famiglie milanesi si trovano ad affrontare la sfida di conciliare gli impegni lavorativi con la gestione dei figli. Spesso, le soluzioni disponibili sono frammentate, costose o poco flessibili. Per rispondere a questa esigenza, Merlata Bloom Milano, in collaborazione con Bebek, nido e scuola d’infanzia bilingue del Comune di Pero, presenta una nuova proposta di Summer Camps 2025 pensata per offrire ai bambini un’estate di scoperta, crescita e divertimento a prezzi accessibili.

Un’estate di apprendimento e gioco per bambini dai 3 ai 10 anni

I Summer Camps di Merlata Bloom Milano e Bebek non sono semplici giornate di intrattenimento, ma vere e proprie occasioni di crescita. Le attività, studiate su misura per le diverse fasce d’età (dai 3 ai 10 anni), sono incentrate sull’approccio alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo ludico e coinvolgente. I piccoli partecipanti potranno trasformarsi in “chimici per un giorno”, “scienziati del corpo umano” o “ricercatori nella natura”, imparando a orientarsi e a esplorare il mondo che li circonda. Un’ora al giorno sarà inoltre dedicata ai compiti delle vacanze, garantendo un supporto continuo all’apprendimento.

Flessibilità e convenienza: tariffe modulabili e sconti dedicati

La proposta estiva si distingue per la sua eccezionale flessibilità, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze familiari:

Settimanale: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, al costo di € 150 a settimana . È possibile estendere l’orario fino alle 18:00 con un piccolo costo aggiuntivo.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, al costo di . È possibile estendere l’orario fino alle 18:00 con un piccolo costo aggiuntivo. Orario: Un servizio disponibile tutti i giorni, inclusi i weekend , per un massimo di 4 ore. Ideale per i clienti del centro che desiderano dedicarsi agli acquisti in tranquillità. Il costo è di € 10 per la prima ora e € 5 a partire dalla seconda.

Un servizio disponibile , per un massimo di 4 ore. Ideale per i clienti del centro che desiderano dedicarsi agli acquisti in tranquillità. Il costo è di € 10 per la prima ora e € 5 a partire dalla seconda. Sconto Dipendenti: Tutti i dipendenti del centro commerciale Merlata Bloom Milano beneficiano di uno sconto del 10% sulla quota settimanale (fascia oraria 9:00-16:00, dal lunedì al venerdì).

Un impegno sociale per la comunità milanese

Con questa iniziativa, Merlata Bloom Milano e Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari e gestore del mall, ribadiscono il loro impegno nei valori ESG (Environmental, Social, Governance), con un focus particolare sulla dimensione sociale. L’obiettivo è trasformare gli spazi commerciali in luoghi di vita sostenibili e al servizio della comunità, offrendo un supporto concreto alle famiglie che rimangono in città durante il periodo estivo, inclusi coloro che lavorano anche ad agosto.

Le iscrizioni ai Summer Camps sono aperte e possono essere effettuate in qualsiasi momento fino al 24 agosto tramite il link: www.bebek/prenotazioni.it.