Nel centro commerciale nel cuore della Lombardia 200 posti di lavoro disponibili per tantissimi settori (anche per le Olimpiadi)

Giovedì 9 ottobre Merlata Bloom Milano ospiterà l’ottavo Recruiting Day, un evento pensato per favorire l’incontro tra aziende, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore e candidati alla ricerca di una posizione lavorativa, con l’obiettivo di favorire l’occupazione del territorio a partire dalla comunità locale. L’iniziativa è il frutto della collaborazione, avviata due anni fa, tra Merlata Bloom Milano, la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano, e Afol Metropolitana, azienda di riferimento pubblico in tema di lavoro.

Sono oltre 200 le opportunità di lavoro proposte durante l’appuntamento del prossimo 9 ottobre e spaziano dal settore GDO e Retail a Trasporti e logistica, come: addetti/e vendita, store manager, addetti/e ristorazione, conducenti di linea e manutentori, oltre a posizioni legate al prestigioso evento sportivo in programma a Milano nel 2026 nei settori come eventi, accoglienza, hospitality & food, facilities, organizzazione trasporti e logistica, media, junior hr, ICT. Per queste ultime, i requisiti richiesti sono il diploma di scuola secondaria o un certificato Its e la conoscenza della lingua inglese; è preferibile la precedente esperienza nella mansione, ma non necessaria ai fini della candidatura. I contratti avranno una durata variabile tra 2 e 4 mesi, a seconda del ruolo.

Il Recruiting Day, che si svolgerà dalle 9:30 alle 14:00 presso l’area food al primo piano dello shopping center (via Daimler 61 a Milano), si aprirà con una presentazione delle aziende e dei profili idonei per le posizioni aperte, e proseguirà con la possibilità di incontrare direttamente i recruiter per presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui in un contesto informale e inclusivo.

In due anni Merlata Bloom Milano ha ospitato 7 eventi di recruiting e una Fiera del Lavoro: appuntamenti che hanno visto la partecipazione attiva di 127 aziende e l’interesse di oltre 700 candidati, con presenza femminile pari al 45% e quella maschile del 55%. La fascia d’età che ha partecipato con maggior interesse è quella tra i 30 e i 50 anni (49%), seguita dagli under 30 (32%) e infine gli over 50 (19%). Il 47% dei partecipanti che hanno superato i colloqui di selezione ha ottenuto un contratto di lavoro subordinato.

Tra le aziende presenti il 9 ottobre, ATM e diversi brand presenti a Merlata Bloom Milano tra cui: Barazzoni, Billytacos, Calavera, CPM, East River, Esselunga, Flying Tiger, Kasanova, Libero Milano, Löwengrube, McDonald’s, Miscusi, Mondadori, Nashi Argan Srl, Notorious Cinemas, RIC, Rituals Cosmetics Italy, Roadhouse, Signorvino, Wagamama; saranno presenti anche le Agenzie per il Lavoro Adecco Italia Spa e Randstad Italia; infine, l’Ente del Terzo Settore Fondazione Luigi Clerici.

Per partecipare è necessario registrarsi all’evento compilando il form dedicato al seguente link: