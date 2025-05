Nel mega centro commerciale vicino a Como una giornata per chi cerca lavoro da brand e aziende

L’appuntamento è di quelli importanti per chi vuole provar a farsi spazio nel mondo del lavoro. Mercoledì 28 maggio istituzioni, aziende, agenzie per il lavoro ed enti del terzo settore incontreranno candidati alla ricerca di una posizione lavorativa.

L’evento è organizzato da Afol Metropolitana, in collaborazione con Merlata Bloom Milano, dalle 09.30 alle 16.00 presso l’area food al primo piano del mall.

Due aree a disposizione, quella “conferenze” ospiterà i saluti delle Istituzioni, ma anche le presentazioni delle aziende in cerca di profili, oltre che workshop di orientamento professionale pensati per aiutare i talenti a esplorare i progetti sul territorio e scoprire corsi di formazione per aggiornare le proprie competenze.

L’area desk invece permetterà ai candidati e alle candidate di incontrare direttamente i recruiter per presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui in un contesto informale e inclusivo.

Per partecipare è necessario registrarsi all’evento compilando il form dedicato al seguente link: https://forms.office.com/e/RqbqYm7kpX

Le realtà presenti: Aziende del territorio: Alascom, ATM, Battistolli, Bebek, Brothering Milano, Fabiani Gioiellerie, HQ Engineering e Rami Service.

Brand presenti a Merlata Bloom Milano: Arabian Oud, Barazzoni, Billy Tacos, Calavera, Douglas, HalfPrice, Nashi Argan, Paragon Shop, Ric, Roadhouse, Sandro Ferrone, Signorvino, Skechers, Starbucks (Percassi) e Wycon.

Agenzie per il Lavoro: Adecco, Ali, Etjca, Gi Group, Lavoropiù, Maw, Openjobmetis, Qualificagroup, Randstad, Synergie e Umana.

Enti del Terzo Settore: A&I Cooperativa Sociale Onlus, Enaip Lombardia, Fondazione Clerici, Mestieri Lombardia, Progetto Mirasole, San Cristoforo Cooperativa Sociale Onlus e enti di formazione.