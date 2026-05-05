Non solo pioggia, temporali in arrivo su Como e Lombardia: dove scatta l’allerta

Allerta meteo per Como e provincia sul fronte temporali e rischi idrogeologici. Ecco le previsioni della Protezione civile

Per la restante parte della giornata di oggi 05/05 si prevedono precipitazioni diffuse ed intermittenti per tutta la giornata, anche a carattere di rovescio o locale temporale, complessivamente più insistenti sui rilievi, con una fase più intensa fino al primo pomeriggio, poi in attenuazione ed in ripresa in tarda serata. Si attendono venti da deboli a localmente moderati da Est-Sudest sulla pianura, da Sud sui rilievi dove, sulle creste esposte, potranno essere a tratti forti.

Per la giornata di domani 06/05 si prevede un aumento dell’instabilità con rovesci diffusi, anche temporaleschi, già dal primo mattino e in spostamento da Sudovest a Nordest nelle ore centrali. Sui rilievi e sui settori più settentrionali del Nodo Idraulico di Milano si attende possibile persistenza di fenomeni temporaleschi anche nel pomeriggio ed in serata, meno probabili altrove.

Nello specifico si prevedono: sulle Prealpi e Nodo Idraulico di Milano cumulate areali tra 30 e 60 mm/24h, con possibili locali picchi tra 70-100mm/24h in corrispondenza dei temporali, più probabili sul Nordovest. Altrove attesi tra 10 e 30 mm/24h con possibili picchi tra 30 e 50 mm/24h nei rovesci più intensi. Nelle ore centrali si attendono venti fino a moderati da Est-Sudest sulla pianura e i primi rilievi ad essa affacciati con locali raffiche attorno a 40-45 km/h; sui rilievi venti da Sud localmente forti solo in quota in possibile estensione, nel pomeriggio, dall’Appennino alla pianura Pavese.

Ecco il quadro lombardo: