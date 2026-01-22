Rivoluzione in Lombardia: la nuova ferrovia da 260 milioni avvicina tutti

È stata ufficialmente inaugurata la nuova ferrovia che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa con Gallarate, posizionata lungo la strategica linea ferroviaria del Sempione. Si tratta di un’opera fondamentale cofinanziata da Regione Lombardia e realizzata da Ferrovienord, società appartenente al Gruppo Fnm.

Una nuova infrastruttura per il territorio

L’intervento potenzia drasticamente l’accessibilità allo scalo internazionale, offrendo un’alternativa rapida e sostenibile per passeggeri e lavoratori. Grazie a questo investimento, il ruolo di Malpensa come core airport della rete TEN-T viene ulteriormente consolidato.

Le parole del presidente Fontana

“Il nuovo collegamento ferroviario – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente l’accessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall’altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell’Unione europea, sempre attenta al tema ambientale. L’opera ha una rilevanza internazionale, considerando l’incidenza sui corridoi europei, ed è un esempio concreto degli investimenti in campo sulla mobilità sostenibile” .

Il servizio ferroviario e i tempi di percorrenza

A partire da venerdì 23 gennaio, le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano Centrale raggiungeranno Gallarate transitando per i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto, effettuando poi il tragitto inverso. Il vantaggio in termini di tempo è netto: da Gallarate sarà possibile raggiungere il Terminal 2 in soli 8 minuti e il Terminal 1 in 15 minuti, contro la mezz’ora necessaria in precedenza. Gli orari completi sono consultabili sul sito trenord.it e sulla relativa app.

La cerimonia di inaugurazione e i partecipanti

L’evento inaugurale ha previsto un viaggio prova con un treno speciale tra la stazione di Malpensa Terminal 2 e quella di Gallarate. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, tra cui gli assessori di Regione Lombardia Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Francesca Caruso (Cultura).

Presenti anche Pierpaolo Settembri (vice capo di Gabinetto del Commissario europeo per i Trasporti e per il Turismo), Andrea Gibelli (presidente di Fnm), Fulvio Caradonna (consigliere delegato di Fnm), Pier Antonio Rossetti (presidente di Ferrovienord), Andrea Severini (amministratore delegato di Trenord), Armando Brunini (amministratore delegato di Sea) e Simon Pietro Salini (presidente di Salc). Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha fatto pervenire un messaggio per l’occasione.

Le dichiarazioni dell’assessore Lucente

“Si tratta di un progetto voluto da Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Lucente – che potenzia i collegamenti tra Malpensa e Milano, verso la Svizzera e il Piemonte. La T2-Gallarate rende l’aeroporto di Malpensa un nodo di interscambio fondamentale, una porta di ingresso per l’Europa e il mondo. Grazie ad uno sforzo notevole di Regione, insieme ai partner Trenord e Ferrovienord, miglioreremo ancora di più il servizio ferroviario, con connessioni più agevoli e veloci ed evidenti benefici per il trasporto pubblico. Grazie all’interscambio a Gallarate sarà possibile connettere il terminal T2 con Varese e il Cantone Ticino in 15’ in meno rispetto ad oggi, connettere il Verbano sia Piemontese sia Lombardo con Malpensa, moltiplicare le relazioni verso Milano e i siti di Mind e della Fiera di Rho. Un impegno totale verso una mobilità efficiente e in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza, visto che per l’aeroporto abbiamo già destinato 10 nuovi ‘Caravaggio’, molto più capienti e comodi dei precedenti Malpensa Express, con una prima classe completamente dedicata ai viaggiatori aeroportuali, già in servizio dalla prima metà del 2025. Un traguardo importante, anche in vista delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina” .

Il tracciato e i benefici dell’opera

Il nuovo collegamento ferroviario a doppio binario si estende per 4,6 km verso Gallarate. Un ulteriore raccordo di 1,1 km verso Casorate Sempione sarà reso operativo in una fase successiva. Il completamento dell’opera permette la chiusura dell’anello ferroviario attorno a Malpensa, ampliando il bacino d’utenza attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante Nord Ovest. Questo intervento fa parte del ‘Global Project’ europeo che include il collegamento tra i terminal T1 e T2, attivo dal 2016. L’infrastruttura abilita lo scalo a diventare un nodo di interscambio per servizi ad alta velocità, transfrontalieri e di medio raggio.

Il commento dell’assessore Terzi

“Con soddisfazione – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – viene inaugurata un’altra opera olimpica nei tempi previsti: il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Regione Lombardia ha supportato sin dall’inizio questo intervento con un finanziamento di 98 milioni di euro, di cui 11 milioni dal Piano Lombardia, consapevole della sua importanza strategica nel potenziamento della rete infrastrutturale dei trasporti europei. Realizzare il prolungamento di un nuovo tracciato ferroviario consentirà infatti da subito la chiusura dell’anello ferroviario sul nodo di Gallarate con, in prospettiva, l’interconnessione diretta con le direttrici del Sempione, del Gottardo e del Luinese, ovvero la messa in rete e maggior competitività dell’aeroporto di Malpensa con i valichi alpini, garantendo collegamenti più efficienti oltre che con Milano con la Svizzera. Una Lombardia sempre più strategica e centrale nelle connessioni con i corridoi transeuropei Ten-T” .

Il punto di vista del territorio con l’assessore Caruso

“Per il mio territorio – ha sottolineato l’assessore Caruso – è una giornata davvero da ricordare, densa di significati. Il nuovo collegamento ferroviario porta benefici tangibili alla provincia di Varese e in particolare alla mia Gallarate, ora connessa all’aeroporto attraverso un viaggio agevole di pochi minuti, che invoglierà molti a lasciare l’auto in garage per fare una scelta di sostenibilità. Si apre un nuovo capitolo per la mobilità locale e non solo, una nuova pagina di cui essere fieri e orgogliosi” .

Le visioni dei vertici di Fnm, Ferrovienord e Trenord

“L’inaugurazione del nuovo collegamento tra la stazione di Malpensa Terminal 2 e la Linea del Sempione – ha dichiarato il Presidente di FNM Andrea Gibelli – consente di connettere ancora di più la rete ferroviaria lombarda con l’aeroporto, ampliando l’offerta di trasporto intermodale per persone e merci e mettendo le basi per il prossimo collegamento verso la Svizzera. Si tratta di un’opera infrastrutturale strategica che rappresenta un tassello molto importante in un’ottica di integrazione tra i diversi sistemi di mobilità, con notevoli ricadute positive da un punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica” .

“Si conclude oggi una tappa molto importante di un percorso iniziato alcuni anni fa che va incontro alle crescenti e diverse domande di mobilità dei cittadini lombardi così come delle tante persone che arrivano sul nostro territorio per ragioni di lavoro o di tempo libero. Comunità diverse di persone che hanno ora a disposizione nuove opportunità di connessione e relazione” , ha sottolineato il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna.

“Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall’avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previsti dal cronoprogramma e consegnando l’opera finita per l’inizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo” , ha aggiunto Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord.

“Oggi prendiamo in consegna il risultato di questi anni di lavori: domani alle 5.24 il nostro personale avvierà da Gallarate il viaggio del primo treno diretto ai due Terminal di Malpensa – ha commentato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord – . Il nuovo collegamento velocizza gli spostamenti fra Gallarate e l’aeroporto e aumenta le connessioni da Varese, Porto Ceresio, il Lago Maggiore. Il primo banco di prova sarà l’evento olimpico: un’occasione unica per il nostro territorio, in cui il sistema di mobilità gioca un ruolo fondamentale. Nel 2025 5,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato su Malpensa Express; l’obiettivo finale è accrescere ulteriormente l’uso del treno verso l’aeroporto, per una mobilità sempre più sostenibile e integrata” .

L’integrazione con la rete europea secondo Sea

“L’apertura del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate contribuisce all’accessibilità dell’aeroporto e ne rafforza l’integrazione con la rete di mobilità regionale, nazionale ed europea. L’infrastruttura, che si innesta sulla linea del Sempione, completa un percorso avviato con la stazione del Terminal 2 e amplia i collegamenti verso Nord, rappresentando il primo passo per il futuro potenziamento dei servizi ferroviari verso Milano e la Svizzera. Malpensa consolida così il proprio ruolo di core airport della rete TEN-T” , ha dichiarato l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini.

Caratteristiche costruttive dell’opera

La realizzazione del tracciato ha richiesto il superamento di notevoli difficoltà tecniche, dovute allo sviluppo nel sedime aeroportuale e all’interferenza con arterie viarie principali come la SS 336, la SS 33 e la SP 68, oltre al sottopasso del Binario Rfi. Per completare l’opera sono state edificate:

10 gallerie artificiali per un totale di 2.638 metri ;

una galleria naturale di 385 metri ;

trincee ferroviarie per 1.615 metri.

L’infrastruttura comprende inoltre quattro sottopassi, tre sovrappassi, sette uscite di sicurezza e vari fabbricati tecnologici, inclusa una sottostazione elettrica presso il nuovo bivio di Cardano. Sono stati installati nuovi impianti di segnalamento, trazione elettrica e armamento. La costruzione ha impiegato 177.000 metri cubi di calcestruzzo e 16.000 tonnellate di acciaio. Durante i lavori, la viabilità locale è stata modificata: la SS 336 Gallaratese è stata deviata e ricostruita, mentre la SS 33 del Sempione e la SP 68 hanno trovato una nuova sede.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Il progetto è stato concepito per minimizzare l’impatto ambientale. Oltre alla scelta di percorsi interrati o in trincea, sono state implementate misure di mitigazione e compensazione, come il recupero di aree forestali, il ripristino della brughiera, la creazione di due ecodotti e due passaggi dedicati alla fauna selvatica.

Quadro dei finanziamenti e partner

L’investimento complessivo per la realizzazione ammonta a 264.553.700 euro, così ripartiti:

98.000.000 euro da Regione Lombardia (inclusi 11 milioni dal Piano Lombardia );

63.402.000 euro (30% del totale) dall’ Unione Europea tramite il programma CEF Connecting Europe Facility ;

55.937.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture ;

1.001.000 euro a carico di SEA ;

46.213.700 euro tramite il DPCM 8 settembre 2023 per le opere olimpiche.

I lavori sono stati eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da S.A.L.C. SpA e Valsecchi Armamento Ferroviario Srl.

Orari e offerta del servizio ferroviario

Sulla linea RE51 Milano Centrale-Malpensa-Gallarate è prevista una corsa ogni 30 minuti per direzione.

Da Gallarate verso Malpensa e Milano: partenze ai minuti .24 e .54 , tra le 5.24 e le 23.24 .

Da Milano Centrale verso Malpensa e Gallarate: partenze ai minuti .55 e .25, tra le 4.55 e le 23.25.

In occasione di Milano Cortina 2026, il servizio serale e notturno sarà potenziato fino al 24 febbraio. Tutti i dettagli sono reperibili su trenord.it e tramite l’app ufficiale.