Nuovo governatore per il distretto 108 Ib1 Lions International: è la comasca Anna Maria Peronese

Con il 1° luglio è iniziato il nuovo anno di Lions International, associazione al servizio di un mondo che ha bisogno. Presente in oltre 200 Paesi, è formata da più di 1,4 milioni di soci volontari riuniti in club di servizio.

L’organizzazione è presente in Italia con 17 Distretti tra i quali il 108 Ib1 che comprende una vasta area della Lombardia, il cui Governatore eletto è la dott.ssa Anna Maria Peronese, libera professionista in Tourism Management. Formatore linguistico professionale, con impegni professionali anche nell’insegnamento. Comasca d’adozione, classe 1962, è socio Lion dal 2007, ha fondato un Club e un Satellite ed è stata insignita di numerosi riconoscimenti per le attività svolte a favore della comunità. L’incarico, che ricoprirà fino al 30 giugno 2025, è di governance intersettoriale, di relazione con i soci e con la rete dei club e di svolgimento di azioni rivolte alla crescita associativa – Mission 1,5 – per rispondere ai numerosi bisogni delle persone e delle comunità, in riferimento alle otto aree di intervento principali a livello internazionale: Vista, Diabete, Cancro infantile, Fame, Giovani, Ambiente, Azioni Umanitarie e Assistenza in caso di disastri.

Il primo impegno ufficiale del Governatore Anna Maria Peronese è stata la partecipazione alla cerimonia del passaggio degli incarichi del Lions Club Como Plinio il Giovane, che ha visto l’avvicendarsi alla presidenza del Club dall’avv. Maria Cristina Forgione al dott. Valerio Peverelli. Lions Club Como Plinio il Giovane da 36 anni agisce sul territorio attraverso i service, le azioni di servizio in risposta ai bisogni. Da segnalare, tra le numerose iniziative realizzate, la raccolta fondi per il servizio Cani Guida Lions, le attività di informazione rivolte agli studenti per la prevenzione dei tumori (Progetto Martina), i laboratori di animazione con gli animali per dare sollievo ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici (Progetto Arianna), la raccolta degli occhiali usati, la donazione di materiale scolastico (service Zaino Sospeso), le attività didattiche dedicate all’ambiente e alla valorizzazione delle diversità (Progetto Kairos: Alla scoperta dell’alveare e Alla ricerca di Abilian). Tutti sono invitati a partecipare alle diverse iniziative sociali e culturali che il Club organizza, in particolare le raccolte fondi a favore della Fondazione Internazionale (LCIF) e a favore del territorio, il cui ricavato viene devoluto alle associazioni come l’Associazione Centro di riferimento oncologico “Tullio Cairoli”, l’associazione “Tra Capo e Collo”, il Centro di Lavoro Guidato de La Nostra Famiglia.

Mission (fine e obiettivi) di Lions International

Dare modo ai Lions club, ai volontari e ai partner di migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e aiutare chi ne ha più bisogno grazie al servizio umanitario e a contributi di impatto globale, oltre a promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale.

