Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Piazza Cavour si tinge di mille colori: sono le coperte di Viva Vittoria Como contro la violenza di genere

  • 10:03

Un risveglio decisamente colorato questa mattina in piazza Cavour. Decine di coperte, per la precisione 3.500 per 14 mila quadrati di lana sono state messe in terra in piazza per Viva Vittoria Como, il progetto che da oltre un anno unisce donne, scuole, associazioni e cittadini in un grande messaggio collettivo contro la violenza di genere.

E subito in tantissimi sono stai attirati da questo insolito spettacolo. Le coperte sono state realizzate da mani di ogni età: donne, uomini, bambini, anziani e perfino persone con decadimento cognitivo, che, come ha detto Silvia Cantaluppi, presidente Acisjif – Protezione della Giovane – Associazione di Ponte Chiasso Odv: “da un gomitolo sono riusciti a creare un quadrato, contribuendo con un gesto semplice ma carico di significato”.

La Protezione della Giovane di Ponte Chiasso, in partenariato con Telefono Donna, il Centro antiviolenza di Como e provincia, ha lanciato e organizzato questo evento spettacolare quanto significativo. Viva Vittoria Como ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, Amministrazione Provinciale e Comune di Como, che ha anche concesso l’uso di piazza Cavour e della sede operativa di Sagnino.

 

Ogni coperta potrà essere acquistata con un’offerta minima di 20 euro: il ricavato sarà interamente devoluto alle associazioni che si occupano di accogliere e sostenere donne vittime di violenza, aiutandole a riconquistare autonomia e dignità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY