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Polemica in Lombardia sulla ‘Pedemontana segreta’: “Tutto trasparente, lo dimostrano i 60 milioni”

  • 07:37

Il progetto della “D Breve”, la variante della Pedemontana che attraversa numerosi comuni della Provincia di Monza e Brianza e del Milanese, torna al centro del dibattito politico. L’approvazione del progetto definitivo, firmata dall’AD di CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2025, ha innescato un acceso confronto durante il question time in Consiglio Regionale.

Le critiche della consigliera Michela Palestra sulla Tratta D Breve

La Consigliera Michela Palestra (Patto Civico) ha sollevato forti dubbi sulla regolarità dell’iter procedurale. Secondo l’esponente dell’opposizione, l’approvazione del progetto definitivo presenterebbe diverse criticità, tra cui:

  • Mancanza di trasparenza: difficoltà nell’accesso integrale agli atti istruttori della variante.

  • Assenza di dialogo con il territorio: mancate risposte da parte di CAL alle richieste dei comuni coinvolti.

  • Tutela delle comunità: necessità di salvaguardare la dignità dei Sindaci e dei cittadini di territori quali Vimercate, Bellusco, Bernareggio e Agrate Brianza, che Palestra ritiene siano stati “del tutto ignorati”.

La replica dell’assessore Terzi: “Atti disponibili e Sindaci coinvolti”

L’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi, ha respinto con fermezza le accuse di scarsa trasparenza. Durante il suo intervento, ha precisato che la documentazione prodotta da CAL è accessibile e che la Regione resta disponibile a facilitare nuovi incontri tecnici tra la società e i rappresentanti politici.

Secondo l’Assessore, il coinvolgimento dei territori è dimostrato dai fatti: “Proprio su richiesta dei Sindaci sono state apportate modifiche importanti al progetto originale del MIT, con un incremento dei costi di oltre 60 milioni di euro. Alla base dei conflitti attuali non c’è una mancanza di informazione, ma una disparità di vedute sulla necessità stessa dell’opera.”

I Comuni interessati dal progetto variante Pedemontana

La realizzazione della Tratta D Breve impatta direttamente sulla viabilità e sul territorio dei seguenti enti locali:

Provincia di Monza e Brianza Città Metropolitana di Milano
Vimercate, Bellusco, Bernareggio Cambiago
Burago di Molgora, Carnate, Ornago
Sulbiate, Caponago, Agrate Brianza
Cavenago di Brianza
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