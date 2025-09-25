Whatsapp Facebook-f Instagram

Riaperta la strada vitale del Lago di Como: il ponte militare di 12 metri ha superato le prove e ora si circola (ma attenzione)

  • 21:36

Lavori conclusi a tempo record. E’ stata riaperta in serata la Lariana, strada vitale per la sponda est del Lago di Como che unisce il capoluogo a Bellagio. Come noto l’intervento, con il posizionamento di un ponte Bailey, di origine militare, è stato necessario dopo i nubifragi dei giorni scorsi che hanno letteralmente piegato il territorio e i paesi del lago. Dopo una giornata di lavori la struttura è perfettamente percorribile.

La prova di carico di questa sera

Lungo 12 metri e largo 6 metri, permette il transito a senso unico alternato dei due flussi veicolari e consente il passaggio anche dei mezzi pesanti, garantendo così la completa riapertura al traffico della strada provinciale.

“Ieri pomeriggio, appena appreso che il ponticello era a rischio crollo, con una parte della volta già ceduta a causa della forza dell’acqua, ci siamo attivati immediatamente per procurare questo tipo di ponte grazie al contatto con i Genieri di Lombardia, gruppo speciale di Protezione Civile – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – si tratta di una struttura modulare in acciaio, nata come soluzione militare durante la Seconda guerra mondiale e oggi utilizzata nelle emergenze stradali proprio come quella che si era verificata a Blevio. Nel giro di un’ora abbiamo organizzato il trasporto, grazie alla Colonna Mobile della Protezione Civile, e le operazioni di montaggio sono iniziate in mattinata. Grazie a questo intervento rapido e coordinato, la Lariana è tornata pienamente percorribile in totale sicurezza in poco più di 24 ore, ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio”.

