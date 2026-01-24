Riapre al traffico la Lariana. “L’intervento rapido ha ridotto i disagi”

Ha riaperto al traffico oggi intorno alle 17.30, in anticipo rispetto ai tempi previsti, la strada provinciale lariana a Blevio, in corrispondenza del torrente Pertus, danneggiata durante gli eventi alluvionali dello scorso settembre.

Nonostante le avverse condizioni meteo, con temperature attorno ai 4 gradi e una pioggia incessante, le operazioni sono proseguite senza interruzioni e come da programma per tutta la notte e la mattinata. Le maestranze dell’azienda incaricata, gli operatori dell’associazione Genieri Lombardia, i tecnici della Provincia di Como e il presidio della Polizia, impegnato nella gestione della viabilità, hanno lavorato in modo coordinato allo smontaggio del ponte provvisorio Bailey e alle successive fasi di intervento.

Nel corso della mattinata sono stati completati i lavori di ripristino definitivo dei sottoservizi, tra cui quelli a cura di Como Acqua, e, a seguire, le operazioni di ripristino del piano viabile.

L’asfaltatura eseguita è provvisoria: la posa definitiva verrà effettuata nella stagione più idonea, così da garantire un risultato duraturo e di qualità, nel rispetto dei necessari tempi di assestamento della massicciata. “L’intervento rapido ha consentito comunque di restituire la strada alla circolazione in tempi più brevi, riducendo i disagi per residenti e utenti – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza sosta in queste ore per il grande lavoro di squadra svolto, dimostrando impegno, professionalità e disponibilità anche in condizioni meteorologiche particolarmente difficili”.