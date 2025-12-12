Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Sciopero generale a Como: in 500 al corteo della Cgil. Sotto il Comune il no alla chiusura delle scuole

  • 18:08

La Cgil con lo sciopero generale di otto ore di oggi ha chiesto al governo un cambio di passo su fisco, salari, pensioni, giovani, politiche industriali e stato sociale.

Anche a Como tante lavoratrici e tanti lavoratori hanno aderito allo sciopero e partecipato alla manifestazione che è partita da Porta Torre e si è conclusa in piazza Verdi.

 

Circa 500 i manifestanti che hanno percorso le vie del centro e si sono simbolicamente fermati anche nello spazio tra la scuola Sauro e Palazzo Cernezzi per un passaggio critico sulla scelta del sindaco di Como, che la Cgil ha fermamente contestato, di chiudere alcune delle scuole pubbliche della città. In piazza Verdi per le conclusioni sono intervenuti il segretario generale della Cgil di Como, Sandro Estelli, delegate e delegati sindacali, pensionate e pensionati.

Ha chiuso la manifestazione la segretaria generale della Cgil Lombardia, Valentina Cappelletti, il cui intervento si è concentrato sull’aumento delle spese militari stabilito dalla legge di bilancio 2026 contro un disinvestimento su capitoli come sanità, istruzione, assistenza.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
